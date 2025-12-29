DOLAR
Ankara Pursaklar'da Karla Mücadele: Ekipler 7/24 Sahada

Pursaklar Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamasını önlemek için karla mücadele ekiplerini 7 gün 24 saat sahaya çıkardı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:27
Belediye, ilçenin dört bir yanında karla mücadele yürütüyor

Pursaklar Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışıyla ilçe genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi için mesaiye devam ediyor.

Belediye, ana arterler, sokaklar, okul çevreleri, hastaneler ve kamu binaları başta olmak üzere ilçenin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Kar küreme, tuzlama ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmaları aralıksız gerçekleştiriliyor.

"Kar yağışına karşı ekiplerimiz, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor"

Sürücülerin ve yayaların güvenli bir şekilde günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yoğun mesai harcadıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kar yağışına karşı ekiplerimiz, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hemşehrilerimizin güvenliği ve günlük yaşamlarının aksamaması için karla mücadelede tüm imkânlarımızı seferber ettik. Merkez kırsal fark etmeksizin ilçemizin her noktasında 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın kış şartlarından en az düzeyde etkilenmesini sağlamak. Vatandaşlarımızdan gerekli olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyemize ulaşmalarını rica ediyorum" dedi.

Pursaklar Belediyesi yetkilileri, özellikle gece saatlerinde buzlanma riskine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyenin çağrı merkezine ulaşabileceklerini ifade etti.

