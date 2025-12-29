Ankara Pursaklar'da Karla Mücadele: Ekipler 7/24 Sahada

Belediye, ilçenin dört bir yanında karla mücadele yürütüyor

Pursaklar Belediyesi, etkili olan yoğun kar yağışıyla ilçe genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi için mesaiye devam ediyor.

Belediye, ana arterler, sokaklar, okul çevreleri, hastaneler ve kamu binaları başta olmak üzere ilçenin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Kar küreme, tuzlama ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmaları aralıksız gerçekleştiriliyor.

"Kar yağışına karşı ekiplerimiz, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor"