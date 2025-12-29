DOLAR
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yılbaşı Etkinliklerini İptal Etti

Yalova'daki DEAŞ saldırısında 3 polisin şehit düşmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm yılbaşı konser ve etkinliklerini iptal etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:30
Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimizin şehit düşmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser ve benzeri tüm yılbaşı etkinlikleri iptal edildi.

Belediyeden açıklama

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu acı olay nedeniyle belediyemizin planlanan konser ve benzeri tüm etkinlikleri iptal edilmiştir. Milletimizin başı sağ olsun"

Belediye, planlanan tüm konser ve yılbaşı etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

