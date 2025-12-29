Balcı: 2026'da ekmeğe zam yok — Kilogram fiyatı 75 TL'yi geçmeyecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon binasında düzenlenen basın açıklamasında ekmek ve simit fiyatları ile fırıncıların sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yasal düzenleme ve fiyat belirleme süreci

Balcı, 25 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ve TBMM'de kabul edilen 7 bin 571 sayılı kanun ile daha önceki 5 bin 362 sayılı Esnaf Kanunu'nun 62. maddesinde yapılan değişikliğe değindi. Buna göre, birliklerce hazırlanıp bakanlık görüşünden sonra onaylanan fiyat tarifeleri, artık Bakanlık'ın olumlu görüşü sonrasında birliklerce yürürlüğe konacak. Bakanlığın olumlu görüşü olmadığı takdirde illerde uzlaşma komisyonu devreye girecek; bu komisyon 6 kişiden oluşuyor ve valinin veya vali yardımcısının başkanlığında ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ticaret odası ve esnaf odalarını kapsıyor.

Balcı, bugüne kadar da ekmek fiyatlarının Ticaret Bakanlığı ile müşterek diyalog halinde belirlendiğini, yeni kanunla bu sürecin yazılı hukuk çerçevesine alındığını belirterek, ekmeklik un fiyatının kanunla belirlenmesi talebini yineledi ve bu düzenlemenin daha adil olacağını ifade etti.

2026 fiyat açıklaması: "Zam yapmayı düşünmüyoruz"

Balcı geçmiş yıllardaki artışları özetleyerek, 2023'te Tarım Bakanlığı desteğiyle ekmek fiyatının yıllık %17,5 arttığını, 2024'te ise artışın %25 ile sınırlı kaldığını söyledi. 2024 ve 2025 yıllarının ortalamasının toplamda yaklaşık %30, yıllık ortalamanın ise %37,5 civarında olduğunu ifade etti.

Balcı'nın açıklaması şöyle: "2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz." Un fiyatının 900 liradan 1.000 lira bandına, maya fiyatının 600 liradan 975 liraya çıktığını hatırlatan Balcı, buna rağmen ülke genelinde 8’inci aydan itibaren kilogram fiyatının 75 lira olacağını ve İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi illerde bu fiyatın korunacağını belirtti. Ayrıca, 75 liranın altında fiyat uygulayan ve son dört ayda farkı yansıtmayan illerin farkı yansıtma imkânı olduğu belirtildi.

Ekmek israfı ve zincir marketlere uyarı

Balcı, sektörün en büyük sorunlarından birinin ekmek israfı olduğunu vurguladı: "Günde 6 milyon 100 bin adet ekmek israf ediliyor." Bu israfın fırıncı esnafının kazancını doğrudan etkilediğini, örneğin bir zincir markete götürülen 150 ekmekten 40-50'sinin iade edilmesinin ticareti sürdürülemez hale getirdiğini söyledi.

Balcı, zincir marketlere yönelik uyarısını şu sözlerle dile getirdi: "Zincir marketler bu ekmek iadesi konusunda gerekli çalışmayı yapmayacak olurlarsa bununla ilgili yaptırım kaçınılmaz olacaktır." İade kaynaklı kayıpların kanun veya yönetmelikle tek başına çözülemeyeceğini, sorunun zincir marketlerin uygulamalarını düzeltmesiyle giderilebileceğini belirtti.

Balcı ayrıca, Ahilik geleneğinden gelen adil davranış ve tüketici hassasiyetine vurgu yaparak, federasyon ve bakanlık arasında süregelen diyalogla ekmek fiyatlarında hassasiyetin sağlandığını ifade etti.

