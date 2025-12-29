Ruh Sağlığının En Güçlü İlacı: Uyku ve Melatonin

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Akif Taşdemir, uyku düzeninin ruh sağlığı üzerindeki belirleyici etkisine dikkat çekti. Taşdemir, uykuya yalnızca dinlenme olarak bakılmaması gerektiğini, uykunun depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluk gibi birçok psikiyatrik hastalıkta iyileştirici bir rol üstlendiğini söyledi.

Uyku zamanlaması, süreden daha önemli

Taşdemir, uzun uyumanın tek başına iyi uyku anlamına gelmediğini belirterek, 'Ruh sağlığınızı güçlendirmenin ilk adımı uykunuzu ciddiye almaktan geçer' ifadesini kullandı. Gece yarısından önce başlayan ve yaklaşık 7,5–8 saat süren uykunun zihinsel dengeyi korumada kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Melatonin saatleri ve onarım süreci

Uzman, melatonin hormonunun salgılandığı saatlerin önemine de değinerek, 'Melatonin salgısının en yoğun olduğu 23.00 ile 03.00 saatleri arasında uyumak, beynin kendini onarması ve duygusal düzenlemenin güçlenmesi açısından büyük önem taşır' dedi. Taşdemir, bu nedenle uykuya gece yarısından önce başlanması gerektiğini ve 'İyi bir uykudan söz edebilmek için melatonin salgısı şarttır' şeklinde konuştu.

Toplum genelinde uyku alışkanlıklarının sağlıksız bir noktada olduğuna dikkat çeken Taşdemir, zamanında ve yeterli uyunan uykunun ruh sağlığını güçlendirdiğini belirterek, 'İyi uyku çok uyumak değildir. Doğru zamanda uyunan uyku, ruh sağlığını korumanın en temel adımıdır' ifadelerini kullandı.

UZM. DR. AKİF TAŞDEMİR