Başkan Çolakbayrakdar: "Öğretmenler muasır medeniyetin şekillendiricileridir"

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek ülkemizin geleceğine hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, muasır medeniyetin şekillenmesinde en önemli paya sahiptir"

Öğretmenlerin daha güzel ortamlarda eğitim verebilmeleri, öğrencilerin ise daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için örnek ve model projelere imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Öğretmenler Günü mesajında şu ifadeleri kullandı;

"İslam’ın ilk emri ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku’ olan dinin mensupları olarak, millî ve manevî değerlerimizin bilinciyle yetiştirilmesi konusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek ülkemizin geleceğine hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, muasır medeniyetin en önemli şekillendiricileridir. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimiz tarihimiz boyunca bilginin, eğitimin sembolü ve gençlerimize ışık tutan örnek insanlar olmuştur. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de vatanını, milletini seven, millî ve manevî değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında Çocuk Kulübümüzle, Gençlik Kulübümüzle bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim ve öğretime destek olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcileri rahmetle anıyor, tüm Millî Eğitim camiasına eğitim ve öğretim çalışmalarında başarılar diliyorum."

