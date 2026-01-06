Başkan Dursun: "Gönüllere dokunmak önceliğimiz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gönül belediyeciliğiyle esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaparak talepleri dinliyor ve çalışmaları yerinde takip ediyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:34
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gece gündüz demeden ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Dursun, vatandaşlarla bol bol sohbet ederek belediyenin çalışmalarını yerinde inceliyor ve ihtiyaçları tespit ediyor.

Gönül Belediyeciliğiyle sahada

Gönül Belediyeciliği esasına göre hareket eden Dursun, sokak ziyaretleriyle sokağın nabzını tutuyor. Yolda karşılaştığı komşularıyla sohbet eden Başkan, yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiriyor ve onların görüşlerini önemsiyor.

Esnaf ziyaretleriyle dayanışma

Sultangazili esnafı yalnız bırakmayan Başkan Dursun, işyerlerini ziyaret ederek talep ve önerileri dinliyor; gelen çay ikramlarını da geri çevirmiyor. Bu yakın temas, yerel hizmetlerin etkinliği ve toplumla kurulan bağ açısından önem taşıyor.

Başkan Dursun, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana dur durak bilmeden hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere söylediği gibi belediyecilik gerçekten bir gönül işi. Bizler bu yola kalbimizi, gönlümüzü koyduk. Vatandaşımızın gönüllerine dokunmak, onlarla gönül bağı kurmak için sık sık bir araya geliyoruz. Esnafımızı sık sık geziyor, vatandaşlarımızın varsa talep ve önerilerini dinliyoruz. Bu güzel şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Komşularımızın fikirleri bizler için çok değerli. Sultan Şehir hedefimize komşularımızla birlikte yürüyoruz"

