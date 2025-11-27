Başkan Gençay Didim’de Kadın Girişimcileri Ağırladı

Neslihan Atabay öncülüğündeki grup, projelerini ve dayanışma hedeflerini paylaştı

Aydın’ın Didim ilçesinde farklı sektörlerden oluşan Kadın Girişimciler Grubu, kurucusu Neslihan Atabay öncülüğünde Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, kadın girişimcilerin yürüttükleri çalışmalar ve kent için planladıkları katkılar masaya yatırıldı.

Grup üyeleri, bir kadın belediye başkanının desteğini yanlarında görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti ve kadın dayanışmasının güçlendirilmesine yönelik görüşlerini aktardı. Toplantıda, girişimcilerin kente katma değer sağlama hedefleri ve ortak projelere açık olma teması öne çıktı.

Gençay: Üreten kadın kentine güç katar

Belediye Başkanı Hatice Gençay, kadın girişimciliğinin Didim’in ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Gençay sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınların üretimde, ekonomide ve sosyal hayatta daha görünür olması sadece bireysel başarı değil, toplumun tamamı için bir kazanımdır."

Gençay, devamında şunları kaydetti: "Kadın girişimcilerimizin cesareti, yenilikçi bakış açıları ve dayanışma kültürü, Didim’in geleceğine yön veren en değerli güçlerden biridir. Üreten kadın güçlenir, güçlenen kadın ise kentine güç katar."

Başkan Hatice Gençay, kadın girişimcilerle ortak projelere açık olduklarını belirterek, women dayanışmasının Didim’i daha güçlü ve umut dolu bir geleceğe taşıyacağına inandığını vurguladı.

