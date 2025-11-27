Başkan Gençay Didim’de Kadın Girişimcileri Ağırladı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Neslihan Atabay liderliğindeki Kadın Girişimciler Grubu'nu kabul ederek işbirliği ve kadın dayanışması mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:28
Başkan Gençay Didim’de Kadın Girişimcileri Ağırladı

Başkan Gençay Didim’de Kadın Girişimcileri Ağırladı

Neslihan Atabay öncülüğündeki grup, projelerini ve dayanışma hedeflerini paylaştı

Aydın’ın Didim ilçesinde farklı sektörlerden oluşan Kadın Girişimciler Grubu, kurucusu Neslihan Atabay öncülüğünde Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, kadın girişimcilerin yürüttükleri çalışmalar ve kent için planladıkları katkılar masaya yatırıldı.

Grup üyeleri, bir kadın belediye başkanının desteğini yanlarında görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti ve kadın dayanışmasının güçlendirilmesine yönelik görüşlerini aktardı. Toplantıda, girişimcilerin kente katma değer sağlama hedefleri ve ortak projelere açık olma teması öne çıktı.

Gençay: Üreten kadın kentine güç katar

Belediye Başkanı Hatice Gençay, kadın girişimciliğinin Didim’in ekonomik ve sosyal gelişimi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Gençay sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınların üretimde, ekonomide ve sosyal hayatta daha görünür olması sadece bireysel başarı değil, toplumun tamamı için bir kazanımdır."

Gençay, devamında şunları kaydetti: "Kadın girişimcilerimizin cesareti, yenilikçi bakış açıları ve dayanışma kültürü, Didim’in geleceğine yön veren en değerli güçlerden biridir. Üreten kadın güçlenir, güçlenen kadın ise kentine güç katar."

Başkan Hatice Gençay, kadın girişimcilerle ortak projelere açık olduklarını belirterek, women dayanışmasının Didim’i daha güçlü ve umut dolu bir geleceğe taşıyacağına inandığını vurguladı.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE FARKLI SEKTÖRLERDE EMEK VEREN KADINLARDAN OLUŞAN KADIN GİRİŞİMCİLER...

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE FARKLI SEKTÖRLERDE EMEK VEREN KADINLARDAN OLUŞAN KADIN GİRİŞİMCİLER GRUBU, GRUBUN KURUCUSU NESLİHAN ATABAY ÖNCÜLÜĞÜNDE DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. BAŞKAN GENÇAY, "ÜRETEN KADIN KENTİNE GÜÇ KATAR" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
6
Elazığ'ı Kaplayan Sis Dronla Görüntülendi
7
Esenyurt'ta Eksiklikler Tamamlanıyor: Can Aksoy Sahada İnceleme Yaptı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?