Başkan Gonca Köksal Aras: Yerkesik 2027'de doğalgaza kavuşacak

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yerkesik Mahallesi'nde pazar ve meydan ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Köksal Aras, 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmaları ve 2026'da planlanan yatırımları anlatarak yurttaşların sorularını yanıtladı.

Düğün salonu için anket çalışması

Pazaryerinde talep edilen düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Köksal Aras, mahallede sosyal bir alan talebi olduğunu belirtti. Başkanın sözleri şöyle: "Mahallemizde yol yapımı başta olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ama buraya bir düğün salonu talebi var. Amacımız buraya sosyal bir alan yapmak. Bu programımızda var zaten. Ama nereye yaparsak doğru olur? Sizin için en kolay, en kullanışlı yer neresi? Burada sizin fikirleriniz bizim için değerli. Bunu birlikte belirleyelim istiyoruz. Dilerseniz anket çalışması da yapabiliriz. Siz nereyi seçersiniz biz düğün salonunu oraya yaparız. Tabi burası aynı zamanda çeşitli etkinliklerde yapabileceğiniz sosyal bir alada olacak."

İmar uygulaması ve doğalgaz hedefi

İmar uygulaması çalışmalarının sürdüğünü aktaran Başkan Köksal Aras, hedeflerini net olarak paylaştı: "Hedefimiz şuanda devam eden imar uygulamamızı 2026 yılında bitirmek. 2027 yılında ise Yerkesik doğalgaza kavuşmuş olacak." Ayrıca hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütüldüğünü, MUSKİ'nin bölge için su projesi hazırladığını ve belediyenin temizlik personelini talepler doğrultusunda artırdığını ifade etti.

Gelen taleplere geniş kapsamlı yanıt

Belediye olarak gelen tüm talepleri imkanlar ölçüsünde karşıladıklarını belirten Başkan, eğitim kurumları, ibadet yerleri, sağlık ocakları ve adliye gibi kamu alanlarına yönelik desteklerin sürdüğünü söyledi: "Kimseyi geri çevirmiyoruz. Bizden kim ne talep ettiyse hiç geri çevirmeden yapıyoruz. Okulun bir talebi var mesela ‘Bu Milli Eğitimin işidir’ demiyor yapıyoruz. Okullarımızın tadilatından, camilerimizin temizliğinden, sağlık ocaklarımızın yapımından tutunda adliyenin bahçe düzenlemesine kadar gelen tüm talepleri elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz."

Turizm potansiyeli ve restorasyon çalışmaları

Yerkesik'in doğal güzellikleriyle turizmde çekim merkezi olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Köksal Aras, bölgedeki restorasyon çalışmalarına da değindi: "Yerkesik mahallemiz doğal güzellikleriyle ilgi çeken bir mahalle. Turistik bir bölge olma yönünde ilerliyor. Burada Kerimoğlu evini elden geçirdik, ufak tefek tadilat işleri vardı. Yerkesik Mahallesinin içi de zamanla canlanacaktır."

