Başkan Güler: "Sadece bir gün değil, her gün sizlerin emrinizdeyiz" — Ordu'da 3 Aralık

Ordu'da 3 Aralık programında Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, engelli bireylerle bir araya geldi ve günlük destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:32
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği Altınordu'da yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, engelli bireylerin yalnızca bir güne sıkıştırılmayacağını vurgulayarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Etkinlik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Altınordu ilçesindeki Kültür Otağı'nda düzenlendi.

Programda engelli bireyler ve aileleri bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Başkan Güler, konuklarla yakından ilgilenirken destek ve dayanışma mesajları verdi. Güler etkinlikte yaptığı konuşmada "Sadece bir gün değil, her gün sizlerin emrinizdeyiz. Bütün imkanlarımız sizin. Acınız acımız, sevginiz sevgimiz. Daha güzel günlere kavuşmak dileğiyle" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının sahne aldığı programda katılımcılar hep bir ağızdan şarkı ve türküler söyledi; etkinlik hem eğlenceli hem de duygulu anlara sahne oldu.

Programa ayrıca Ordu Valisi Muammer Erol da katıldı.

