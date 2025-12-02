Başkan Gülşah Durbay Gözlem Amaçlı Yoğun Bakıma Alındı

Manisa Şehir Hastanesi'nde rutin tedavi sırasında gözlem altına alındı

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kanser tedavisi için 1 Aralık Pazartesi günü Manisa Şehir Hastanesine gitti. Doktorların önerisiyle, kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesine alındı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir. Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz'

Belediye, Başkan Durbay'ın genel durumunun iyi olduğunu vurguladı ve ilerleyen süreçle ilgili bilgilendirmelerin yalnızca resmi kanallardan yapılacağını belirtti.

