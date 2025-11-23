Başkan Günel: Aydın Büyükşehir 2026 Bütçesinde Kuşadası'na Turizm Yatırımı Ayrılmadı

Kuşadası'nda kruvaziyer yükselişi, bütçe şeffaflığı talebi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 bütçesinde Kuşadası'na turizm yatırımları için pay ayrılmadığını açıkladı. Günel, 18’inci medya buluşmaları kapsamında ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Günel, sektörel değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bu yıl özellikle kruvaziyer turizminde kentimize yapılan sefer ile gelen yolcu sayısında önemli bir artış yaşandı. Buradan önümüzdeki yıl İngiliz pazarından Kuşadası’nın alacağı payında yükseleceğini belirtmek istiyorum. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren kentimizde önemli yatırımlar yaptık. Turistlerin en sık ziyaret ettiği turistik çarşılarımızı yeniledik. Kuşadası’na çok önemli kültürel rotalar kazandırdık. Turizmle ilgili yatırımlarımız devam edecek"

Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım dağılımında partilerüstü ve adil davranması gerektiğini vurguladı. Ancak ilgili bütçede şeffaflık eksikliği olduğunu söyledi ve ekledi:

"Ancak bu şeffaflığı şu an meclis gündemine gelen bütçede görmüyoruz. Sorduğumuzda net cevaplar alamıyoruz. Kamuoyuna yapılan bir açıklama da yok. Eskiden beri yapılmış olan yatırımların rakamlarını güncelleyip, önümüze koyuyorlar. Mesela 2026 bütçesinde turizm kenti olan Kuşadası’nda turizm yatırımıyla alakalı ayrılmış en ufak bir pay bile yok. 2025 yılında da Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası’na turizm yatırımı yapmadı. 17 ilçeden adil bir şekilde pay alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, yine 17 ilçeye adil bir şekilde bütçesini paylaştırmalı ve bunu da kamuoyu ile paylaşmalı. Oturduğumuz koltuklar halka hizmet için var"

Günel, Kuşadası'na yapılan yatırımları ve kentin turizm potansiyelini sürdürme kararlılığını yineledi.

