Başkan Kadir Tatık'tan 'Hayır Çarşısı'na Destek

Tavas Müftülüğü'nün Gazze yararına düzenlediği Hayır Çarşısı'na katılan Başkan Kadir Tatık, destek verip emeği geçenlere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:47
Başkan Kadir Tatık'tan 'Hayır Çarşısı'na Destek

Başkan Kadir Tatık'tan 'Hayır Çarşısı'na Destek

Tavas Müftülüğü'nün Gazze için düzenlediği etkinlik yoğun ilgi gördü

Tavas Müftülüğü tarafından Gazze halkı yararına düzenlenen etkinliğe katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, hayır etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Birlik olduğumuzda bereketin ve iyiliğin nasıl çoğaldığını bir kez daha gördük. Hayır Çarşısı’nda hazırlanan her ürünün, verilen her emeğin ve atılan her adımın Gazze’deki mazlumların yaralarına bir nebze merhem olmasını diliyorum. Rabbim yapılan her hayrı kabul eylesin"

Hayır Çarşısı adıyla düzenlenen etkinlik kapsamında birçok el emeği ürünün geliri Gazze halkı yararına toplandı. Birçok gönüllünün stant açtığı çarşı yoğun ilgi gördü.

Başkan Tatık, stantları ziyaret ederek üreticiler ve vatandaşlarla sohbet etti; etkinliğin dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

TAVAS MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN GAZZE HALKI YARARINA DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILAN TAVAS BELEDİYE...

TAVAS MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN GAZZE HALKI YARARINA DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILAN TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, "ATILAN HER ADIMIN GAZZE'DEKİ MAZLUMLARIN YARALARINA BİR NEBZE MERHEM OLMASINI DİLİYORUM. RABBİM YAPILAN HER HAYRI KABUL EYLESİN" DEDİ.

TAVAS MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN GAZZE HALKI YARARINA DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILAN TAVAS BELEDİYE...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
6
Elazığ'ı Kaplayan Sis Dronla Görüntülendi
7
Esenyurt'ta Eksiklikler Tamamlanıyor: Can Aksoy Sahada İnceleme Yaptı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?