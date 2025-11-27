Başkan Kadir Tatık'tan 'Hayır Çarşısı'na Destek

Tavas Müftülüğü'nün Gazze için düzenlediği etkinlik yoğun ilgi gördü

Tavas Müftülüğü tarafından Gazze halkı yararına düzenlenen etkinliğe katılan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, hayır etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Birlik olduğumuzda bereketin ve iyiliğin nasıl çoğaldığını bir kez daha gördük. Hayır Çarşısı’nda hazırlanan her ürünün, verilen her emeğin ve atılan her adımın Gazze’deki mazlumların yaralarına bir nebze merhem olmasını diliyorum. Rabbim yapılan her hayrı kabul eylesin"

Hayır Çarşısı adıyla düzenlenen etkinlik kapsamında birçok el emeği ürünün geliri Gazze halkı yararına toplandı. Birçok gönüllünün stant açtığı çarşı yoğun ilgi gördü.

Başkan Tatık, stantları ziyaret ederek üreticiler ve vatandaşlarla sohbet etti; etkinliğin dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

