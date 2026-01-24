Başkan Kaya'dan Bakan Yumaklı'ya: İncirliova'da Deve Güreşleri Yeniden Başlasın

Aydın programı kapsamında gerçekleşen görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın programı çerçevesinde, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi.

Görüşmede Başkan Kaya, deve güreşlerinin başkenti İncirliova ve bölge deveci camiasının, deve güreşlerinin yeniden yapılmaya başlaması yönündeki talep ve beklentilerini Bakan Yumaklı'ya iletti.

Başkan Kaya görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Deve Güreşlerinin Başkenti İncirliovamızın ve Deveci Camiamızın deve güreşlerinin yeniden yapılmaya başlamasına ilişkin taleplerini Bakanımıza bizzat ilettik. Bakanımıza yakın ilgisi ve destekleri için gönülden teşekkür ediyorum"

Toplantıda iletilen taleplerin takip edilmesi ve konunun ilgili merciler nezdinde değerlendirilmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN AYDIN PROGRAMI KAPSAMINDA, İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.