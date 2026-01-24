HAGİAD ve MÜSİAD Hacılar'da İstişare Sofrasında Buluştu

HAGİAD ve MÜSİAD, Hacılar’da düzenlenen kahvaltıda Kayseri için yapılacak çalışmaları konuşmak üzere istişare toplantısında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:38
Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hacılar’da düzenlenen kahvaltı programında «istişare sofrası»nda buluştu. Toplantıda Kayseri’nin ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik iş birliği olanakları değerlendirildi.

Programa katılanlar

Programa; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, HAGİAD Başkanı Fatih Erkan ve yönetim kurulu üyeleri ile MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında selamlama konuşması yapan HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, istişare sofrasında Kayseri için yapılabilecek çalışmaların ele alınacağını vurguladı. Erkan, katılımcılara hitaben "Gönülde birlik, Kayseri’de dirlik diyoruz" diyerek misafirlere hoş geldiniz dedi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer konuşmasında ortak paydanın Kayseri olduğuna dikkat çekti. Orta Anadolu’nun üretim üssü konumundaki Hacılar’da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Akmermer, istişare toplantısının Kayseri’ye hayırlı olmasını temenni ederek ev sahipliği için Hacılar Belediyesi’ne ve HAGİAD Başkanı Fatih Erkan’a teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise HAGİAD ve MÜSİAD’ın kendi alanlarında başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, her iki derneğin başkanlarını ve yönetimlerini tebrik etti. Kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Özdoğan, "Bilgi ve birikim aktarımını daha verimli hâle nasıl getirebiliriz, bunun gayesindeyiz" ifadelerini kullandı.

İstişare toplantısının sonunda HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer'e bir tablo hediye ederek başarı dileklerinde bulundu.

