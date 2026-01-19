Beyoğlu'nda Ücretsiz Buz Pisti: Çocuklara Karne Hediyesi

Beyoğlu Belediyesi, Hasköy Sahili'nde 6-14 yaş çocuklara yönelik ücretsiz buz pisti etkinliği düzenliyor. Kayıtlar Beyoğlu App üzerinden; etkinlik 1 Şubat'a kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:22
Beyoğlu Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı buz pistiyle gençlere hem eğlence hem de hareket dolu bir seçenek sundu. Karne Neşesi etkinlikleri kapsamında Hasköy Sahili'nde, Beyoğlu Belediyesi Yelken Okulu önünde hizmete açılan pist, açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, 6-14 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak paten yapma imkanı sağlıyor. Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu da pisti ziyaret ederek çocukların sevincine ortak oldu. Etkinlik, planlandığı üzere 1 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Katılım ve Kayıt

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen oturumlarda, önce temel buz pateni eğitimi veriliyor; ardından çocuklara ücretsiz ekipman temin edilerek pistte kayma imkanı sağlanıyor. Etkinliğe katılım için kayıtlar Beyoğlu App üzerinden yapılıyor. Seanslar kontenjanla sınırlı olup, yoğunluk oluşmaması ve başvuruların eşit dağılması amacıyla her gün yalnızca iki gün sonrasına ait seanslar açılıyor.

Aile ve Çocuk Yorumları

Etkinliğe katılan çocuklar deneyimlerini şu sözlerle anlattı:

"Ben bu etkinliği çok beğendim. Geçen sene de arkadaşım gibi buradaydım ben. Hocalarımız da çok iyi. Bence çok güzel bir karne hediyesi oldu."

"Kayarken çok eğleniyorum. Arada bir düşsem de çok eğlenceli. Öğretmenler de yardımcı oluyor ve kaymayı çok seviyorum. Normalde başka sporla ilgileniyordum ama canım sıkıldıkça kayıyorum. Bence çok güzel."

"Çok güzel buldum. Çok eğlenceli. Buz patenini çok seviyorum."

"Çocuklar eğlendikçe bizler de çok mutlu oluyoruz."

Aileler de etkinlikten memnuniyetlerini şöyle dile getirdi:

"15 tatilde çocukların çok fazla umutları var, beklentileri var. O beklentileri karşılamak için de maddi açıdan çok ciddi bir meblağımız yok. Bu yüzden de onlara eğlence katabilmemiz için ilk yaptım şey ücretsiz etkinlikler. Bu tip etkinlikler çocuklara hem eğitim veriyor hem de eğlence veriyor. Bugün bizim ilk paten deneyimimizdi. Bu deneyim için de inanılmaz mutluyuz."

"Biz geçen sene de gelmiştik. Bu sene de keza çok memnunuz. Çocuklarımız için bizim elde edemeyeceğimiz, yer ve mekanlar olarak ayağımıza kadar gelen bir hizmet. Çok memnunuz. Çok mutlu oluyorlar. Çocuklar eğlendikçe bizler de çok mutlu oluyoruz."

Belediyenin bu uygulaması, çocukların sosyal, fiziksel ve sportif gelişimlerine katkı sunmayı hedeflerken, yarıyıl tatilinin en eğlenceli duraklarından biri olmaya devam ediyor.

