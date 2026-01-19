Adana Valisi Mustafa Yavuz Göreve Başladı: Suç İşleyenlere Net Uyarı

Adana Valisi Mustafa Yavuz göreve başladı; suç işleyenlere müsamaha gösterilmeyeceğini, huzur ve güvenin sağlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:57
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan Vali Yavuz'un önceliği can ve mal güvenliği

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Adana Valisi olarak atandı. Bugün görevine başlayan Vali Yavuz, valilik personeli tarafından karşılandı ve makama geçti.

"Adaleti rehber edinen, liyakati ölçü alan, disiplini esas kılan ve gönül birliğiyle harmanlanmış bir anlayışla ilimizi her alanda daha ileriye taşımak olacaktır. Bu çerçevede, kararlılıkla ifade etmek isterim ki en temel önceliğimiz, her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almak, Adana’mızda huzur ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Bu doğrultuda hukukun çizdiği sınırların dışına çıkan hiçbir yapı, kişi ya da oluşuma karşı en küçük bir müsamahaya dahi yer verilmeyecek, kamu düzeni ve güvenliği kararlılıkla korunacaktır. Suçla mücadelenin yalnızca kolluk tedbirleriyle sınırlı olmadığı bilinciyle; sorunların kaynağına inen, gençlerimizi suça iten sebepleri ortadan kaldırmayı hedefleyen, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşımızla temas eden bütüncül bir anlayışla, tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde hareket edeceğimizi özellikle belirtmek isterim."

Vali Yavuz, daha önce Adana’da kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

