Von der Leyen: Grönland’ın toprak bütünlüğü pazarlık konusu olamaz

WEF Davos’ta güçlü mesajlar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı’nda İsviçre’nin Davos kasabasında yaptığı konuşmada Avrupa’nın karşı karşıya olduğu jeopolitik şokların aynı zamanda bir fırsat sunduğunu söyledi. Von der Leyen, "Bugün yaşadığımız sarsıcı değişim, yeni bir Avrupa bağımsızlığı inşa etmek için bir fırsat, hatta bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce gündeme getirdiği "Avrupa bağımsızlığı" ifadesinin o dönemde şaşkınlık yarattığını, ancak kısa sürede bu konuda gerçek bir uzlaşı oluştuğunu belirtti.

Ticaret, Mercosur ve Hindistan ziyareti

Von der Leyen, AB’nin Latin Amerika’dan Hint-Pasifik’e kadar genişleyen ekonomik eksenlerle daha fazla iş birliği yapmak istediğini vurguladı. Cumartesi günü, 25 yıl süren müzakerelerin ardından imzalandığı belirtilen AB-Mercosur ticaret anlaşmasının, dünyaya adil ticaret ve sürdürülebilirlik mesajı gönderdiğini söyledi.

Davos’un ardından Hindistan’a gideceğini ve "kimilerinin ‘tüm anlaşmaların anası’ dediği" bir düzenlemeye hazırlandıklarını aktaran von der Leyen, bunun 2 milyar insanı kapsayacağını ve küresel GSYH’nın neredeyse dörtte birini oluşturan bir pazar yaratacağını belirtti.

Tek pazar, şirket yapısı ve enerji öncelikleri

Avrupa genelinde tek ve basit kurallar ile Avrupalı bir şirket yapısı oluşturmayı hedeflediklerini anlatan von der Leyen, girişimcilerin herhangi bir üye devlette &strong>48 saat içinde tamamen internet üzerinden şirket kurabileceklerini ve Avrupa genelinde aynı sermaye rejiminden yararlanacaklarını söyledi.

Enerji piyasasında uygun fiyat ve bağımsızlık sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten von der Leyen, enerji güvenliğine ve bağımsızlığa büyük yatırımlar yapıldığını, savunma harcamalarında ise son bir yılda önceki yılların toplamından fazla yatırım yapıldığını ifade etti. Bu gelişmenin, Ocak 2022’den bu yana Avrupa savunma sanayi şirketlerinin piyasa değerinin üç katına çıkmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ukrayna’ya devam eden destek

Ukrayna’daki savaşla ilgili değerlendirmesinde, Rusya’nın geri adım attığına dair bir işaret olmadığını söyleyen von der Leyen, saldırıların yoğunlaştığını ve sivillerin hayatını kaybettiğini vurguladı. Avrupa’nın 2026 ve 2027 için Ukrayna’ya sağlanmasına karar verilen 90 milyar euro krediyi hatırlatan von der Leyen, "Avrupa, adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna’nın yanında olacak" dedi.

Arktik güvenliği ve Grönland mesajı

Von der Leyen, Arktik ve Grönland’ın güvenliğine ilişkin tutumlarını net bir şekilde ortaya koydu. Konuşmasında, "Danimarka ve Grönland’ın toprak bütünlüğü pazarlık konusu olamaz" ifadesini kullanarak AB’nin bu konuda kararlı olduğunu belirtti.

ABD ile ortak hedefleri paylaştıklarını söyleyen von der Leyen, Finlandiya gibi yeni NATO üyelerinin buz kırıcı satışı örneğini vererek kuzey ülkelerinin Arktik’te hazır kuvvetlere sahip olduğunu ve güvenliğin ancak birlikte sağlanabileceğini vurguladı. Ayrıca uzun süredir müttefik ülkeler arasında önerilen ek tarifelerin bir hata olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, ABD ve tüm ortaklarla daha geniş Arktik güvenliği için çalışacaklarını, yatırımları artıracaklarını ve özellikle Avrupa buz kırıcı kapasitesi ile Arktik güvenliği için hayati ekipmanlara savunma harcamalarını yönlendirmeleri gerektiğini söyledi. Avrupa’nın yayınlamayı planladığı güvenlik stratejisinde Arktik stratejisinin de güncelleneceğini duyurdu.

