Yahyalı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi: 3 yeni araç hizmete alındı

Tören ve katılımcılar

Yahyalı Belediyesi, ilçede sunulan hizmetlerin daha hızlı, etkin ve sürdürülebilir yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye öz kaynaklarıyla alınan 2 adet 4x4 arazi tipi hizmet aracı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hibe desteğiyle temin edilen 1 adet kazıcı yükleyici olmak üzere toplam 3 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Törene; Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle araçlar resmen hizmete sunuldu.

Araçların kullanım alanları ve yetkililerin açıklamaları

Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçeye kazandırılan yeni araçların özellikle kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Geniş bir coğrafyaya sahip olan ilçemizde, zorlu arazi şartlarında hizmet üretebilmek güçlü bir araç filosu gerektiriyor. Belediyemizin öz kaynaklarıyla aldığımız 4x4 arazi tipi araçlar ve Bakanlığımızın hibe desteğiyle kazandırılan kazıcı yükleyici ile sahadaki gücümüzü artırmış olduk. Bu araçlar; altyapı, yol, çevre düzenlemesi, karla mücadele ve acil müdahale çalışmalarında aktif olarak kullanılacaktır" dedi.

Başkan Öztürk, ayrıca bu araçların ilçeye kazandırılmasında destek veren Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy’a teşekkür ederek, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki güçlü iş birliğinin Yahyalı’ya değer katan hizmetlerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise Yahyalı Belediyesi’nin hizmet odaklı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, ilçeye kazandırılan araçların hayırlı olmasını diledi. Özsoy konuşmasında, "Yahyalı Belediyemiz, imkanlarını en verimli şekilde kullanarak hem kendi öz kaynaklarıyla hem de Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize önemli hizmetler kazandırmaya devam ediyor. Bugün hizmete alınan bu araçlar, Yahyalı’nın özellikle kırsal mahallelerinde yürütülen çalışmalara büyük katkı sağlayacaktır. Bu süreçte gayretli çalışmaları, takipçiliği ve ilçemize olan hassasiyeti dolayısıyla Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk’e ve emeği geçen tüm belediye ekibine teşekkür ediyorum. Bizler de Ankara’da Yahyalı’mız için her zaman destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

