Başkan Kocagöz Şelale Mahallesi’ndeki 5 bin 661 m² Parkı İnceledi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yağmursuyu drenaj hattı çevresine kurulan 5 bin 661 metrekarelik yeni parkı inceledi; parkta yeşil alan, çocuk oyun alanı, yürüyüş ve spor alanı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:13
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Şelale Mahallesi’nde yapımı tamamlanan; çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına, spor alanlarından kum havuzuna kadar birçok sosyal donatıyı barındıran 5 bin 661 metrekarelik yeni park alanını inceledi. Başkan Kocagöz, park alanını gezerken karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Parkın özellikleri

Kepez Belediyesi, şiddetli yağışlarda yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla Şelale Mahallesi’ne inşa ettiği yağmursuyu drenaj hattının çevresini park alanıyla düzenleyerek bölgeyi güvenli, modern ve yeşil bir yaşam alanına dönüştürdü.

Yağmursuyu ve drenaj hattı çevresinde kurulan parkın bileşenleri şu şekilde: 4 bin 030 metrekare yeşil alan, 239 metrekare çocuk oyun alanı, 1.383 metrekare yürüyüş yolu, 133 metrekare spor alanı ve 43 metrekare kum havuzu.

Açıklamalar

Kepez Belediyesi’nin 68 mahallede eş zamanlı olarak park yenileme ve yeni yeşil alan oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Şelale Mahallesi’nde su baskınlarını önlemek amacıyla yürüttüğümüz drenaj hattı çalışmasının ardından bölgeyi modern ve yeşil bir yaşam alanına dönüştürdük. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve daha güzel bir Kepez’de yaşamalarını sağlamak" dedi.

Şelale Mahallesi Muhtarı Durmuş Bilgin de, bölgenin geçmişte sık sık su taşkınlarıyla gündeme geldiğini belirterek, hizmet çalışmalarından dolayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e teşekkür etti. Bilgin, "Şelale Mahallemizde ‘Koca Dere’ diye bilinen bölgemiz, geçmişte okul ve evlerin su basmalarıyla anılıyordu. Ancak Kepez Belediyemizin yaptığı çalışma ile bölge bambaşka bir görünüme kavuştu. Öncelikle drenaj sistemi kurularak su baskını riski ortadan kaldırıldı. Ardından da muhteşem şekilde iki adet park yapıldı" diye konuştu.

