Başkan Mustafa Yalçın Belsin'de Gençlerle Buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu; deneyimlerini paylaştı, soruları yanıtladı ve eğitimin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:19
Talas Belediye Başkanı tecrübe ve hedeflerini öğrencilerle paylaştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda gençlerle bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Yalçın, kişisel deneyimlerini aktardı ve gençlerle geleceğe dair hedef ile beklentiler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte gençlerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Yalçın, Talas Belediyesi olarak eğitime ve gençliğe yapılan her yatırımın Türkiye’nin yarınlarına yapılan yatırım olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin düşüncelerini dikkatle dinleyen Yalçın, gençlerin enerjisinin ve vizyonunun kendilerine güç verdiğini belirtti.

Program sonunda gençlere hitap eden Başkan Yalçın, "Bu güzel buluşmaya katılan tüm genç arkadaşlarıma teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında ve gelecek hedeflerinde başarılar diliyorum" dedi.

