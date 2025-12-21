DOLAR
Kayseri'den Afete Hazır Kent İçin Cami İmamlarına Yönelik Kamu Spotu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, cami imamlarına yönelik kamu spotu ve eğitimlerle şehri afete hazır ve dirençli hale getirme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:07
Kayseri'den Afete Hazır Kent İçin Cami İmamlarına Yönelik Kamu Spotu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin afete hazır ve dirençli bir kent olması hedefiyle proje, girişim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Kamu spotu ve iş birliği

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Kayseri İl Müftülüğü iş birliğiyle, cami imamlarıyla birlikte hazırlanan kamu spotu ile toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Spotun içeriği ve verilen eğitimler

Kamu spotunda, afet anında önemli buluşma noktalarından olan camilerde yapılması gerekenler, cami imamlarının görevleri ve imamların bu süreçte nasıl davranması gerektiğine dair eğitimler yer alıyor. Ayrıca vatandaşların olası afet durumlarında nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmelere de yer veriliyor.

Kapsamlı hazırlık ve kentsel dönüşüm

Büyükşehir, kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere diğer proje ve eğitimlerle şehri dirençli hale getirmek ve afetlerle mücadeleye hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Dirençli şehir yaklaşımıyla hem altyapı iyileştirmeleri hem de halkın kapsamlı bir şekilde eğitilmesi öncelik taşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

