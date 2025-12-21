Kayseri'de 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi Kura Töreni

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Oto Sanatkârlar Odası 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi iş yerlerinin hak sahiplerine teslimi için düzenlenen kura törenine katıldı. Tören, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ın davetiyle özel bir toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Programa Katılımcılar ve Mesajlar

Törende, Başkan Büyükkılıç a; AK Parti İl Başkanı Sayın Hüseyin Okandan, Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçe belediye başkanları, kıymetli hak sahipleri ve aileleri eşlik etti. Büyükkılıç programda şunları söyledi: Kayseri Oto Sanatkârlar Odası 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi iş yerlerinin hak sahiplerine teslimi için düzenlenen kura törenine; AK Parti İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okandan, Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçe belediye başkanlarımız, kıymetli hak sahiplerimiz ve değerli aileleriyle birlikte katıldık. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Şeyhi Odakır ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; alın terinin ve üretimin yeni adresi olacak iş yerlerinin esnafımıza güç, şehrimizin ekonomisine bereket getirmesini diliyorum. Hayırlı olsun

Birlik, Hizmet ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Büyükkılıç, konuşmasında hizmet anlayışlarının bir aile anlayışı üzerine kurulu olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın yol göstermesiyle ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmet etmeye özen gösterdiklerini aktaran Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bütçesinden yatırıma en fazla pay ayırdıklarını ve 16 ilçe belediyesi ile ayrıştırmadan hizmet sunduklarını vurguladı.

Kayseri nin yaklaşık 50 bin esnaf ile bir esnaf şehri olduğunu belirten Büyükkılıç, Ahi Evran ahlakı ile hareket ettiklerini ve esnafla dayanışma içinde yatırımlardan hizmetlere koştuklarını kaydetti. Esnaf ve vatandaşlara seslenerek, Bize bu hizmet fırsatını veren sizlersiniz. Siz var iseniz biz varız. Sizlerden biri olduğumuzu, sizlerle beraber bir anlam ifade ettiğimizi biz asla göz ardı etmeyiz ifadelerini paylaştı. Ayrıca sanayi sitelerinin yenilenmesi gerektiğine dikkat çekerek sözü kentsel dönüşüme getirdi ve Kayseri nin Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle en fazla kentsel dönüşüm gerçekleştiren iller arasında yer aldığını belirtti.

Proje Değerlendirmesi

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ise 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından örnek gösterilen bir proje olduğunu ifade etti ve projede katkısı olan Başkan Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

