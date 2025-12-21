DOLAR
Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir'de 2 Okulu Tamamladı — Yeniköy ve Altınoluk'a Hizmet

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir’de 2 okulun inşaatını tamamladı. 8 sınıflı, 2 katlı ve 1740 m² alandaki okullar Yeniköy, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallelerine hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:28
Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir'de 2 Okulu Tamamladı — Yeniköy ve Altınoluk'a Hizmet

Melikgazi'de eğitim yatırımlarında yeni adım

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde inşa edilen bir ortaokul ve bir ilkokulun yapım çalışmalarını tamamladı. Belediye, eğitim alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ederek ilçedeki gençlerin daha nitelikli ortamlarda eğitim almasını hedefliyor.

Okulların detayları ve hizmet alanı

Hem ortaokul hem de ilkokul olarak planlanan okullar, 8 sınıflı, 2 katlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Toplam inşaat alanı 1740 metrekare olan projede çevre düzenlemesi de sona erdi. Modern mimari ve donanımlı sınıflarıyla öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde inşa edilen okullar, Yeniköy, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallelerine hizmet verecek.

Melikgazi Belediyesi, yaptığı okulların yanı sıra kütüphaneler, kurs merkezleri ve teknoloji atölyeleriyle de çocuklar ve gençler için daha nitelikli eğitim ortamları oluşturduğunu vurguluyor.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ise konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız okullar, kütüphaneler, kurs merkezleri, teknoloji atölyeleri ile çocukların ve gençlerin daha nitelikli ortamlarda eğitim almasına imkân tanıyoruz. Eğitim yatırımlarına verdiğimiz önemi artık herkes biliyor. Hem ortaokul hem de ilkokul olmak üzere yaptığımız bu okullarımız Yeniköy, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallelerine hizmet verecek. Bu okullarımızı 8 sınıflı, 2 katlı olmak üzere, 1740 metrekare toplam inşaat alanında hayata geçirdik. Çevre düzenlemesinde sona geldiğimiz okullarımız çok güzel oldu. Modern mimarisi, donanımlı sınıfları ile öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına göre inşa edilen okullarımız ilçemizin eğitim hayatına önemli katkı sağlayacak. Yeni yaptığımız tüm okullarımızda öğrencilerimizin güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmesine vesile oluyoruz. Bu başarımızdan dolayı da gururlu ve mutluyuz. Çünkü gençlere ve eğitim yatırımlarına çok önem veriyoruz. Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Belediyemiz olarak, eğitim alanında yaptığımız yatırımlar ile yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yarının bilgili ve donanımlı nesillerinin yetişmesine destek oluyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak eğitime yönelik projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye ve geleceğin teminatı olan gençlerimize daha iyi imkânlar sunmaya devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, projelerin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ve çağdaş bir eğitim ortamına kavuşacağını, benzer yatırımların ilçede devam edeceğini belirtti.

