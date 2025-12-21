DOLAR
Kışlık Ayakkabı Önerisi: Mehmet Uzboyalı'dan Kayseri Tavsiyeleri

Kayseri'li ayakkabı ustası Mehmet Uzboyalı, deri, içi elyaf veya hakiki kuzu derisi ayakkabılar ile yün taban astarı kullanımını önerdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:08
Kayseri'de 27 yıllık ustadan sıcak tutan ayakkabı ipuçları

Kayseri’de ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, havalar soğurken ayakları sıcak tutmanın püf noktalarını paylaştı.

Vücutta en çok soğuk alan yer ayak ve el parmak uçlarıdır. Uzboyalı, doğru malzeme seçiminin önemine dikkat çekti.

"27 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Kışlık ayakkabı olarak vatandaşlarımız deri, içi elyaf veya hakiki kuzu derisinden yapılmış olan ürünleri tavsiye ediyorum. Bunların içerisinde suni deri, yan sanayi, atık plastik tabanlar tercih edilmemeli. Vücutta en çok soğuk alan yer ayaklar ve her ayakkabı giydiğimizde ayağımızı ayakkabı üşütüyor zannederiz ama vücut ısımızdan kaynaklanıyor. Vücut soğuğu en çok ayak ve el parmaklarından aldığından dolayı vücudumuz üşüyebilir. Ayaklarımızın üşümemesi için içerisinde yün taban astarları konabilir. Yün taban astarları ayakkabının iç kısmında kan akışını hızlandırıp, vücut ısısını korur. Bu tip astarlar kullanabiliriz"

Özetle: Uzboyalı, deri, içi elyaf veya hakiki kuzu derisinden yapılmış ayakkabılar ve yün taban astarları kullanılarak ayakların daha sıcak tutulabileceğini; suni deri, yan sanayi ve atık plastik tabanlardan kaçınılmasını önerdi.

