Başkan Okandan 17 Aralık Şehitlerini Dualarla Andı

Anma Programında Birlik ve Minnet Mesajı

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen 15 kahraman asker, düzenlenen anma programı ile rahmet ve minnetle yad edildi.

Programa AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, teşkilat mensuplarıyla birlikte katılırken; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü de hazır bulundu.

Programda yapılan konuşmalarda saldırı bir kez daha lanetlenirken, şehitlerin hatırasının bu milletin vicdanından asla silinmeyeceği vurgulandı. Gazilere duyulan şükran dile getirilerek birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

İl Başkanı Okandan, 'Unutmadık, unutturmayacağız' vurgusuyla şehitlerin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti. Saldırıda şehit olan askerlerin Türk milletinin yüreğinde sonsuza kadar yaşayacağı bir kez daha belirtildi.

