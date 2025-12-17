DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,32 -0,27%
BITCOIN
3.692.114,94 1,41%

Başkan Okandan 17 Aralık Şehitlerini Dualarla Andı

17 Aralık 2016'da Kayseri'de şehit düşen 15 asker, Başkan Hüseyin Okandan ve il protokolünün katıldığı anma programında dualarla yad edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:50
Başkan Okandan 17 Aralık Şehitlerini Dualarla Andı

Başkan Okandan 17 Aralık Şehitlerini Dualarla Andı

Anma Programında Birlik ve Minnet Mesajı

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen 15 kahraman asker, düzenlenen anma programı ile rahmet ve minnetle yad edildi.

Programa AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, teşkilat mensuplarıyla birlikte katılırken; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü de hazır bulundu.

Programda yapılan konuşmalarda saldırı bir kez daha lanetlenirken, şehitlerin hatırasının bu milletin vicdanından asla silinmeyeceği vurgulandı. Gazilere duyulan şükran dile getirilerek birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

İl Başkanı Okandan, 'Unutmadık, unutturmayacağız' vurgusuyla şehitlerin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti. Saldırıda şehit olan askerlerin Türk milletinin yüreğinde sonsuza kadar yaşayacağı bir kez daha belirtildi.

17 ARALIK 2016 TARİHİNDE KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAİN TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞEN 15...

17 ARALIK 2016 TARİHİNDE KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAİN TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞEN 15 KAHRAMAN ASKER, DÜZENLENEN ANMA PROGRAMIYLA RAHMET VE MİNNETLE YÂD EDİLDİ.

17 ARALIK 2016 TARİHİNDE KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN HAİN TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞEN 15...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
4
Gençler Afrodisias’ta Tarihle Buluştu
5
Burdur'da halı saha kavgası kamerada: 1 kişi hastanelik
6
MIT Profesörü Nuno Loureiro Evinde Vurularak Öldürüldü
7
Muğla'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi