DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,22 -0,02%
ALTIN
5.911,97 -0,08%
BITCOIN
3.747.989,59 -2,27%

Başkan Ömer Günel’den Gülşah Durbay Ailesine Taziye Ziyareti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Manisa'da ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 21:18
Başkan Ömer Günel’den Gülşah Durbay Ailesine Taziye Ziyareti

Başkan Ömer Günel’den Gülşah Durbay ailesine taziye ziyareti

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen taziyeye katıldı.

Tören ve cenaze

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Gülşah Durbay, 14 Aralık’ta hayatını kaybetti. Durbay, Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Saruhanlı'nın Koldere Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Taziye kabulü ve ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Durbay’ın annesi Fatma Durbay ve babası Osman Durbay ile birlikte, Fatih Sergi Salonu'nda taziyeleri kabul etti. Başkan Ömer Günel de Manisa'ya giderek CHP Genel Başkanı Özel, Durbay’ın ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Ömer Günel, sosyal medya hesaplarından yayımladığı taziye mesajında: "Gülşah Başkanımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN GÜNEL'DEN GÜLŞAH DURBAY'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

BAŞKAN GÜNEL'DEN GÜLŞAH DURBAY'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

BAŞKAN GÜNEL'DEN GÜLŞAH DURBAY'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
2
Antalya'da Yörükeli ve TİP Üyeleri Arasında Tartışma—Polis Müdahale Etti
3
Çorum'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
4
MHP'li Hilmi Durgun: Pestisit iddiaları kamuoyunda abartılıyor
5
Tüp Mide Ölümü Sonrası Sıcak Gelişme: Firari Hastane Ortağı Cem Türker Öztürk Tutuklandı
6
Eski İl Jandarma Komutanı Yüksel Y. İhmal İddiasıyla Hakim Karşısında
7
Bodrum'da polisi sürükleyen motosiklet sürücüsü tutuklandı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi