Başkan Ömer Günel’den Gülşah Durbay ailesine taziye ziyareti

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen taziyeye katıldı.

Tören ve cenaze

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Gülşah Durbay, 14 Aralık’ta hayatını kaybetti. Durbay, Şehzadeler Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Saruhanlı'nın Koldere Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Taziye kabulü ve ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Durbay’ın annesi Fatma Durbay ve babası Osman Durbay ile birlikte, Fatih Sergi Salonu'nda taziyeleri kabul etti. Başkan Ömer Günel de Manisa'ya giderek CHP Genel Başkanı Özel, Durbay’ın ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Ömer Günel, sosyal medya hesaplarından yayımladığı taziye mesajında: "Gülşah Başkanımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

