Başkan Özdemir: Üç Aylar, Ruhumuzun Şifa Mevsimidir

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den Üç Aylar mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İslam aleminin manevi iklimi olan Üç Ayların başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

2025 yılı içerisinde takvim döngüsü gereği bu manevi iklimi ikinci kez karşıladıklarını hatırlatan Özdemir, İslam aleminin ve Niğdeli hemşehrilerinin Üç Aylarını tebrik ederek, toplumsal dayanışma ve manevi yenilenme çağrısında bulundu.

"Gündelik hayatın koşuşturması ve dünya gailesi arasında yorulan ruhlarımızı dinlendireceğimiz, manevi bir arınma mevsimine yeniden kavuşmanın şükrü içerisindeyiz. 33 yılda bir yaşanan bir takvim hadisesiyle, rahmet mevsimini ikinci kez karşılıyoruz. 2025’i rahmetle açtık, inşallah yine bereketle kapatıyoruz. Recep ayı ile kapısını araladığımız bu mübarek günler, manevi dünyamızın restorasyonu için bizlere eşsiz bir fırsat sunuyor. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz; ‘Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür’ buyurmaktadır. Dolayısıyla bu rahmet iklimi, sadece bireysel ibadetlerimizi değil, toplumsal sorumluluklarımızı da hatırlatmalıdır. İhtiyaç sahibine uzatılan her el, edilen her tebessüm ve kurulan her gönül köprüsü, bu ayların ruhuna en çok yakışan davranıştır. İki cihan güneşi Peygamber Efendimiz (S.A.V), bu kıymetli zaman dilimine girerken; ‘Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır’ duasıyla bizlere istikamet çizmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, bugün başlayan Üç Aylar’ın başta Niğdeli hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Birliğimiz, dirliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun."

