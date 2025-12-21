DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.798.698,58 -0,6%

Başkan Özdemir: Üç Aylar, Ruhumuzun Şifa Mevsimidir

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2025'te ikinci kez karşılanan Üç Aylar başlangıcında toplumsal dayanışma ve manevi yenilenme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:17
Başkan Özdemir: Üç Aylar, Ruhumuzun Şifa Mevsimidir

Başkan Özdemir: Üç Aylar, Ruhumuzun Şifa Mevsimidir

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den Üç Aylar mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İslam aleminin manevi iklimi olan Üç Ayların başlaması vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

2025 yılı içerisinde takvim döngüsü gereği bu manevi iklimi ikinci kez karşıladıklarını hatırlatan Özdemir, İslam aleminin ve Niğdeli hemşehrilerinin Üç Aylarını tebrik ederek, toplumsal dayanışma ve manevi yenilenme çağrısında bulundu.

"Gündelik hayatın koşuşturması ve dünya gailesi arasında yorulan ruhlarımızı dinlendireceğimiz, manevi bir arınma mevsimine yeniden kavuşmanın şükrü içerisindeyiz. 33 yılda bir yaşanan bir takvim hadisesiyle, rahmet mevsimini ikinci kez karşılıyoruz. 2025’i rahmetle açtık, inşallah yine bereketle kapatıyoruz. Recep ayı ile kapısını araladığımız bu mübarek günler, manevi dünyamızın restorasyonu için bizlere eşsiz bir fırsat sunuyor. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz; ‘Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür’ buyurmaktadır. Dolayısıyla bu rahmet iklimi, sadece bireysel ibadetlerimizi değil, toplumsal sorumluluklarımızı da hatırlatmalıdır. İhtiyaç sahibine uzatılan her el, edilen her tebessüm ve kurulan her gönül köprüsü, bu ayların ruhuna en çok yakışan davranıştır. İki cihan güneşi Peygamber Efendimiz (S.A.V), bu kıymetli zaman dilimine girerken; ‘Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır’ duasıyla bizlere istikamet çizmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, bugün başlayan Üç Aylar’ın başta Niğdeli hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Birliğimiz, dirliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun."

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR, İSLAM ALEMİNİN MANEVİ İKLİMİ OLAN ÜÇ AYLAR’IN BAŞLANGICI...

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR, İSLAM ALEMİNİN MANEVİ İKLİMİ OLAN ÜÇ AYLAR’IN BAŞLANGICI VESİLESİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Zencirci’den Hıdırbeyli Göleti için Çevre Duyarlılığı Çağrısı
2
Ağrı'da Karaciğer Yetmezliği Gelişen 2 Yaşındaki Miraç K Uçak Ambulansla Ankara'ya Sevk Edildi
3
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz: Üç Aylar ve Regaib Kandili'nin Huzurunu Yaşıyoruz
4
Çolakbayrakdar: 2026'da Yeni Kütüphaneler ve Sosyal Tesis Müjdesi
5
Başkan Mustafa Yalçın Belsin'de Gençlerle Buluştu
6
Nilüfer Pancar Deposu'nda Biyoplastik Atölyesi — Çevre Dostu Üretim
7
Burdur'da Jandarma Trafik Denetimleri: 7 bin 861 Araç Kontrol Edildi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025