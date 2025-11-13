Başkan Özdoğan: Hacılar için TOKİ ve Hisarcıklıoğlu ile İş Birliği Sürüyor

Bilal Özdoğan, Ankara temaslarında TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ve Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek Hacılar'ın kentsel dönüşüm ve yeni projelerini görüştü.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:14
Başkan Özdoğan: "Hacılar’ımız için temaslarımızı sürdürüyoruz"

Ankara ziyaretinde TOKİ ile kentsel dönüşüm görüşmesi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, başkent Ankara temasları kapsamında TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ve TOBB ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte gerçekleştirilen TOKİ görüşmesinde Hacılar'da devam eden kentsel dönüşüm projeleri, yeni konut alanları ve ticaret merkezleri ele alındı. Görüşmede ayrıca ilçeye kazandırılacak yeni yaşam alanları ve TOKİ iş birliğinde yürütülecek yatırımların son durumu değerlendirildi.

Özdoğan, ziyaretin ardından şu ifadeleri kullandı: "TOKİ Başkan Yardımcımız Sayın Dursun Baştürk ile Hacılar’da yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni konut projeleri ve ilçemizin ihtiyaç duyduğu sosyal donatı alanları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hacılar’ın gelişimi için her zaman iş birliği içinde olduğumuz TOKİ yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Hisarcıklıoğlu'na tebrik ziyareti

Başkan Özdoğan, Eurochambres Genel Kurulu'nda 2026-2027 dönemi için yeniden Başkan Vekilliği görevine seçilen TOBB ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu da ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Ülkemizin uluslararası düzeydeki temsili ve iş dünyasındaki güçlü konumuna dikkat çeken Özdoğan, "Sayın Hisarcıklıoğlu’nun ülkemiz adına yürüttüğü başarılı çalışmalar bizler için gurur kaynağıdır. Yeniden Başkan Vekilliği görevine seçilmesi dolayısıyla kendisini tebrik ediyor, ülkemiz ekonomisine ve iş dünyasına kattığı değerler için teşekkür ediyorum." dedi.

Özdoğan, Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Hacılar’ımıza yeni projeler kazandırmak, devam eden yatırımlarımızı hızlandırmak adına görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi güçlü bir iş birliği anlayışıyla ilçemizin geleceğini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

