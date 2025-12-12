Başkan Semih Balaban Kaynak Mahallesi'nde Vatandaşı Dinledi

Mahalle ziyaretleri kapsamında yerinde inceleme ve dinleme

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretlerine Kaynak Mahallesi ile devam etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balaban, bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Ziyarette Başkan Balaban'a Başkan Yardımcısı Haydar İzci, MAYEB Genel Müdürü İlhan Düzenli, MAYEB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan ile ilgili birim müdürleri ve Mahalle Muhtarı Adem Açık eşlik etti.

İnceleme ve öncelikli konular

Mahallede yapılan inceleme gezisinde park ve yeşil alan düzenlemeleri başta olmak üzere vatandaşların günlük yaşamını etkileyen pek çok konu değerlendirildi. Başkan Balaban, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talepleri dinledi ve notlar aldırdı.

Başkan Balaban, bölgedeki ihtiyaç ve eksiklerin giderilmesi için çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirtti. Ayrıca, "İlçemizi birlikte daha güzel bir ilçe haline getireceğiz" mesajını verdi.

Balaban, ziyaret sırasında mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin önemine vurgu yaparak, "Mahalle ziyaretlerimiz hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi. Halkın destek ve önerileriyle sorunları yerinde görüp çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

