Başkan Subaşı'na Söğüt, Pazaryeri ve İnhisar'da Yoğun İlgi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Söğüt, Pazaryeri ve İnhisar ziyaretlerinde halk ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı; birlik mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:01
CHP heyetiyle ilçelerde esnaf ve vatandaş buluşması

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Söğüt, Pazaryeri ve İnhisar ilçelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde halkın ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.

Beraberinde belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyelerinin de olduğu ziyarette Başkan Subaşı halk ve esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi. İlçe teşkilat üyeleriyle birlikte esnafı ziyaret eden Subaşı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ziyaret ettiği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Subaşı, vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi ve ilçe yönetimleriyle yakın temas kurdu.

Cumhuriyet Halk Partimizin ilçelerimizde emek veren tüm kadrolarıyla dayanışmamızı büyütmek ve vatandaşlarımızla buluşmak amacıyla Söğüt, Pazaryeri ve İnhisar ziyaretlerimizi il yönetimimiz ve meclis üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Bizleri çok güzel ağırlayan; Söğüt İlçe Başkanımız İsmail Berberoğlu, Pazaryeri İlçe Başkanımız Metin Polat ve İnhisar İlçe Başkanımız Cafer Gürel ile birlikte kıymetli ilçe yönetimlerimize ve değerli vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.

Öte yandan Subaşı geçtiğimiz hafta Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerini ziyaret etmiş, aynı ilgiyi buralarda da görmüştü.

BAŞKAN SUBAŞI İLÇELERDE MİLLETVEKİLİ GİBİ KARŞILANIYOR

