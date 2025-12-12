Nevşehir'de 18 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan bir hükümlü yakalandı.

Operasyon Detayları

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin ortak çalışması sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda, Ürgüp ilçe merkezinde ikamet eden ve 'Kasten Öldürme' ile 'Mala Zarar Verme' suçlarından hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç.'nin saklandığı yer tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla hükümlü gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

