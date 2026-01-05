Başkan Tetik'ten Kırsal Mahalle Ziyaretleri ve 5 Bin Fidan Dağıtımı

Başkan Tetik mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Yazırlı, Dualar, Mescitli ve Pirlibey mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeşeren Tohumlar Projesi kapsamında 5 bin fidan dağıtımı

Ziyaretler sırasında Yeşeren Tohumlar Projesi çerçevesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen 5 bin incir, defne, ceviz, fıstık ve çam fidanı vatandaşlara dağıtıldı. Başkan Tetik, dağıtım esnasında mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinlemeyi ihmal etmedi.

Hafta içi merkez mahallelerde, hafta sonları ise kırsal mahallelerde saha çalışmaları yürüten Tetik, vatandaşlarla birebir görüşerek 2026 yılında yapılacak hizmetlere dair bilgi verdi.

Saha çalışmaları ve öncelikler

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda tarım, yol ve çevre düzenlemeleri ile sosyal projeler başta olmak üzere birçok konuda vatandaşların görüş ve önerileri alındı. Fidan dağıtımıyla hem çevre bilincini artırmayı hem de üretime katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Tetik, çalışmaların mahalle bazlı ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini vurguladı.

Dr. Ertuğrul Tetik "Nazilli’nin her mahallesine eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı dinlemek, sorunları yerinde görmek bizim için çok önemli. Birlikte üreterek, birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

