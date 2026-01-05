DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Başkan Tetik'ten Kırsal Mahalle Ziyaretleri ve 5 Bin Fidan Dağıtımı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Yazırlı, Dualar, Mescitli ve Pirlibey mahallelerinde 5 bin fidan dağıtarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:08
Başkan Tetik'ten Kırsal Mahalle Ziyaretleri ve 5 Bin Fidan Dağıtımı

Başkan Tetik mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Yazırlı, Dualar, Mescitli ve Pirlibey mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeşeren Tohumlar Projesi kapsamında 5 bin fidan dağıtımı

Ziyaretler sırasında Yeşeren Tohumlar Projesi çerçevesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen 5 bin incir, defne, ceviz, fıstık ve çam fidanı vatandaşlara dağıtıldı. Başkan Tetik, dağıtım esnasında mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinlemeyi ihmal etmedi.

Hafta içi merkez mahallelerde, hafta sonları ise kırsal mahallelerde saha çalışmaları yürüten Tetik, vatandaşlarla birebir görüşerek 2026 yılında yapılacak hizmetlere dair bilgi verdi.

Saha çalışmaları ve öncelikler

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda tarım, yol ve çevre düzenlemeleri ile sosyal projeler başta olmak üzere birçok konuda vatandaşların görüş ve önerileri alındı. Fidan dağıtımıyla hem çevre bilincini artırmayı hem de üretime katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Tetik, çalışmaların mahalle bazlı ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini vurguladı.

Dr. Ertuğrul Tetik "Nazilli’nin her mahallesine eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı dinlemek, sorunları yerinde görmek bizim için çok önemli. Birlikte üreterek, birlikte güzelleştireceğiz" dedi.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, KIRSAL MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA YAZIRLI...

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, KIRSAL MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA YAZIRLI, DUALAR, MESCİTLİ VE PİRLİBEY MAHALLELERİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI DR. ERTUĞRUL TETİK, KIRSAL MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA YAZIRLI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul: Atasoy ve Taştan Yarışıyor
2
Başiskele KALE Projeleriyle 2025’te Binlerce Aileye Dokundu
3
Kozan, Adana: Milyonluk Safkan İngiliz ve Arap Atlarının Üssü
4
V-NOTES (Kesisiz Cerrahi) ile Daha Hızlı İyileşme
5
Menteşe'de Deneyap Atölyeleriyle Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor
6
Türkiye’nin Yeni Derin Deniz Gücü: Çağrı Bey ve Yıldırım Göreve Hazırlanıyor
7
Tekirdağ'da Palau Bayraklı 'White Line' Gemisi Karaya Oturdu — 3 Gündür Bekleyiş

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları