Başkan Umut Yılmaz Güvenevler Semt Pazarı'nda Vatandaş ve Esnafla Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Güvenevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaş ve pazarcı esnafının taleplerini dinledi; saha ziyaretleri sürecek.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:37
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde sürdürdüğü saha ziyaretleri kapsamında Güvenevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Tezgâhları tek tek gezen Yılmaz, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette kimler yer aldı?

Başkan Yılmaz'a AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları eşlik etti. Güvenevler Mahallesi Semt Pazarı'ndaki buluşma vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Katılımcılar pazarın işleyişinden çevre düzeni, ulaşım ve temizlik'e kadar çok sayıda konuda görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca sosyal ihtiyaçlar da gündeme geldi.

Ortak akıl bizim en güçlü yol haritamız

Şehitkamil'de hizmet anlayışlarının temelinde ortak akıl ve istişare kültürünün yer aldığını vurgulayan Yılmaz, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmenin yolunun sahada olmaktan geçtiğini ifade etti. Yılmaz, "Biz masa başında değil, vatandaşımızın yanında, sokağın içinde çözüm üretiyoruz. Bu ziyaretler hiçbir zaman sadece bir ziyaret olmadı benim için. Sokak sokak dolaşmak, esnafımızın kapısını çalmak, vatandaşımızın halini hatırını sormak; beni bu yola bağlayan ruh tam da burada aslında" dedi.

Saha ziyaretleri sürecek

Şehitkamil Belediyesi olarak mahalle mahalle, sokak sokak yapılan ziyaretlerin artarak devam edeceğini belirten Yılmaz, vatandaşların talep ve önerilerinin belediye hizmetlerinin şekillenmesinde en önemli rehber olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Şehitkamil’i birlikte yönetmeye, birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz. Her mahallemizin sesi bizim için çok kıymetli" diyerek katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini söyledi.

Esnaf ve vatandaş memnuniyeti

Ziyaret sırasında vatandaşlar Başkan Yılmaz'ın sık sık sahaya inmesinden ve sorunları yerinde dinlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Pazarcı esnafı ise belediye ile kurulan doğrudan iletişimin çözüm sürecini hızlandırdığını belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

