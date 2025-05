Başkan Üney: Eczaneler İlaç Temininde Güvenilir Adresler

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Üney, Eczacılık Günü'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, eczanelerin ilaç temininde dikkat çekici bir rol üstlendiğini belirtti. Üney, "Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir," ifadelerini kullandı.

Güvenli İlaç Temini İçin Yasal Düzenlemeler Gerekiyor

Üney, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yılki kutlama temasının "Sağlık uzakta değil, eczacınla yanında" olduğunu vurgulayarak, hastaların sağlık danışmanları olan eczacıların önemini dile getirdi. Türkiye’de modern eczacılığın temellerinin atılmasının üzerinden 186 yıl geçtiğini hatırlatan Üney, 50 bini aşkın meslektaşıyla bu günü kutlamanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Ayrıca, gelişen teknoloji ve e-ticaretin etkisiyle sahte ilaçların ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini kaydeden Üney, 2021'e göre %38'lik bir artış yaşandığını belirtti. Yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekerek, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun uyguladığı ilaç takip sisteminin önemine değindi.

Halk Sağlığını Tehdit Eden Durumlar

Son yıllarda vitamin, mineral ve bitkisel ürünler konusunda çok ciddi tehlikelerle karşılaşıldığını belirten Üney, bu ürünlerin internet ortamlarında ve zincir marketlerde hiçbir güvenlik bariyeri olmadan satıldığını söyledi. Ayrıca, sosyal medya fenomenleri tarafından bu ürünlerin tüketimlerinin teşvik edilmesinin son derece tehlikeli olduğunun altını çizdi.

Üney, yüksek dozda ve bilinçsizce kullanılan bitkisel takviyelerin özellikle anne adayları, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için ciddi yan etkilere yol açabileceğini de vurguladı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney (ortada), Türk Eczacıları Birliği Konferans Salonu'nda, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

