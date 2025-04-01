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Başkan Veysel Şahin'den Heyelan Ziyareti: Yaralı Mesut Kaya'ya Geçmiş Olsun

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, heyelanda yaralanan Mesut Kaya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 17:16
Başkan Veysel Şahin'den Heyelan Ziyareti: Yaralı Mesut Kaya'ya Geçmiş Olsun

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Yaralı Vatandaş Mesut Kaya'yı Ziyaret Etti

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 6 Mart tarihinde yaşanan heyelan felaketi sonrası göçük altında yaralı olarak kurtarılan Mesut Kaya, Belediye Başkanı Veysel Şahin'in geçmiş olsun ziyaretiyle moral buldu.

Başkan Şahin'den Destek

Başkan Şahin, heyelan sırasında kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye personeliyle birlikte Kaya'yı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaya ile bir süre sohbet eden Şahin, ona bayramını kutlayarak, bir daha böyle felaketlerle karşı karşıya kalınmaması temennisinde bulundu.

Mesut Kaya ise ziyareti için Başkan Şahin ve itfaiye personeline teşekkür ederek, kendilerini düşündükleri için minnettarlığını ifade etti.

Sinop'un Türkeli ilçesi Belediye Başkanı Veysel Şahin (sol 4), 6 Mart'ta meydana gelen heyelanda...

Sinop'un Türkeli ilçesi Belediye Başkanı Veysel Şahin (sol 4), 6 Mart'ta meydana gelen heyelanda göçük altından yaralı olarak kurtarılan Mesut Kaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şahin, heyelanda kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye personeliyle Kaya'yı evinde ziyaret etti.

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