Başkan Yılmaz, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu

Başkan Oktay Yılmaz, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri esnafıyla kahvaltıda buluştu; talepler dinlendi, pazar etrafı kapatıldı ve tezgahlar ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:36
Esnaf talepleri dinlendi, pazar etrafı kapatıldı

Vatandaş ve esnafla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, saha ziyaretleri kapsamında Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri esnafı ile kahvaltıda buluştu.

Sabahın erken saatlerinde pazar yerine giden Başkan Yılmaz, esnafla birlikte kurulan gönül sofrasında kahvaltı yaparak sohbet etti. Buluşmaya AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da katıldı.

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Yılmaz, kahvaltının ardından pazar tezgahlarını ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Pazar esnafının şehir ekonomisinin can damarlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz; "Pazar esnafımız hem üreticimizin ürününü vatandaşla buluşturuyor hem de ilçemizin ekonomik hayatına canlılık katıyor. Biz de sık sık semt pazarlarımızı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu ziyaretler hem talepleri birinci ağızdan dinlemek için hem de hızlı çözümler üretmek açısından önemli. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri esnafımızın daha önce bizden, pazar yerinin etrafının kapatılması yönünde bir talebi olmuştu. Esnafımızın talebi doğrultusunda hızlı şekilde çalışmamız gerçekleştirdik ve pazar yerinin etrafını kapattık. Bugün de hem yapılan çalışmayı inceledik hem de esnafımızla gönül sofrasında buluştuk. Bundan sonra da esnaf ve hemşehrilerimizle buluşmaya, Yıldırım’ı ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

