Başkan Yüceer'den 'Basın Evi' Sözü: Tekirdağ'da Gazetecilerle Buluşma

Başkan Yüceer'den 'Basın Evi' Sözü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yerel ve ulusal basınla buluşma

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Program, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında yoğun katılımla ve samimi bir ortamda gerçekleştirildi. Başkan Yüceer konuşmasında basınla güçlü iletişimin kendileri için önemine dikkat çekerek, gazetecilere verdikleri Basın Evi sözünü hayata geçireceklerini açıkladı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Nilüfer Ayça Albayraktar programın açılışında gazetecilerin gününü kutladı. Albayraktar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin basınla çözüm odaklı çalıştığını ve kapıların basın mensuplarına her zaman açık olduğunu vurguladı.

Başkan Dr. Candan Yüceer, bu tür buluşmaların sürdürüleceğini belirterek, basınla sürekli iletişim halinde olmanın kendilerine güç verdiğini söyledi. Yüceer, gazeteciliğin zor şartlar altında yürütülen ve büyük sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu ifade etti.

Yüceer, verdikleri Basın Evi sözünün göstermelik olmayacağını, gerçek ihtiyaçlara cevap verecek bir alan olarak planlandığını ve yerel basının desteklenmesinin demokrasi açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Ayrıca Yüceer konuşmasında iklim krizi ve kentleşme baskısına değindi; Tekirdağ’ın yoğun göç, plansız sanayi ve küresel iklim değişikliğinin tehdidi altında olduğunu, son yılların en kurak döneminin yaşandığını belirtti. Başkan, su krizi ve afet risklerine karşı toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve basın mensuplarıyla yapılan sohbetin ardından sona erdi.

