Başkan Zencirci İstanbul’da: Ortaklar’a Doğalgaz İçin Kritik Görüşme

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ortaklar Mahallesi'ne doğalgaz için İstanbul'da dağıtım firmasının genel müdürüyle kritik görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:52
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ortaklar Mahallesi’ne doğalgaz kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul’da doğalgaz dağıtım firmasının genel müdürlüğünü ziyaret etti.

Görüşmede ele alınan başlıklar

Başkan Zencirci, Ortaklar’a doğalgaz getirmek için süren görüşmelerde önemli bir yol kat ettiklerini belirtirken, görüşmede sürecin hızlandırılmasına yönelik teknik ve idari başlıkların ele alındığını aktardı.

"Daha önce de ifade ettiğim gibi Ortaklar’a doğalgaz gelecekse mesafeler önemli değil, her yere giderim. Ortaklar’ımızın hak ettiği hizmeti alması için çalışıyoruz. Genel Müdürümüz Kasım Kahraman’a misafirperverliği ve nezaketi için teşekkürlerimizi sunarız"

Diğer projeler ve yatırım kararlılığı

Doğalgazın yanı sıra Ortaklar Mahallesi için planlanan diğer projelerin de en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilirken, mahalleye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

