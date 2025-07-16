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Başkentte 15 Temmuz Şehitleri İçin Dua

Başkentte 15 Temmuz şehitleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın öncülüğünde dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 07:00
Başkentte 15 Temmuz Şehitleri İçin Dua

Başkentte 15 Temmuz Şehitleri İçin Dua

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen sabah namazında, 15 Temmuz şehitlerini andı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde özel bir sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Bu anlamlı programda, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra dua etti. Erbaş, sabah namazını kıldırmasının ardından şehitler için yaptığı duada, onların cennet mekanına kavuşmalarını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ya Rabbi, o gece tankların önünde durarak, devletimizi, milletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı, ırzımızı, namusumuzu korumak için mücadele eden ve yaralanan, gazi mertebesine ulaşan kardeşlerimiz oldu. Cümle gazilerimize şifalar, hayırlı ve uzun ömürler nasip eyle. Şehitlerimizin yakınlarına sabrı cemil ihsan eyle Ya Rabbi. Devletimize düşmanlık yapan dahili ve harici hainleri kahru perişan eyle. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle Ya Rabbi. Aramıza haset, fesat sokmak isteyen cümle kötülere, şerlilere fırsat verme."

Erbaş, duasında ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına maruz kalanlara da yer vererek, dua sonrası cemaatle selamlaştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yılı dolayısıyla Hacı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde "sabah namazı" buluşması düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yılı dolayısıyla Hacı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde "sabah namazı" buluşması düzenlendi.

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