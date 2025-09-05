DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,56%
ALTIN
4.752,35 -1,31%
BITCOIN
4.670.302,36 -2,6%

Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi

Başkentte boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen iki çocuk annesi Müesser Ünal, Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:29
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi

Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi

Başkentte boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen iki çocuk annesi Müesser Ünal'ın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze Töreni

Müesser Ünal için Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ünal'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Çimşit Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Ünal'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Avukatın Açıklamaları

Sevil Güçük Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünal'ın iki yıldır H.Ü.'den boşanmaya çalıştığını ancak sürecin mal paylaşımı yüzünden çekişmeli ilerlediğini söyledi.

Yalçın, "Önceki haftalarda H.Ü. için uzaklaştırma kararı verildiğini" belirtti ve ardından şu ifadeleri kullandı: "Ancak uzaklaştırma kararı devam ederken iki gün önce sanığın kendisini takip ettiğini fark ettik. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunun ertesi günü işten çıktığı saatte, kendi evinin kapısının önünde, içeride kız çocuğu annesini beklerken, pompalı tüfekle iki el sıkmak suretiyle maalesef müvekkilimizi katletti."

Olay

Dün akşam Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi'ndeki bir sitede, boşanma aşamasındaki H.Ü.'nün silahla ateş ettiği eşi Müesser Ünal hayatını kaybetmiş, şüpheli olayın ardından gözaltına alınmıştı.

Başkentte boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa...

Başkentte boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Müesser Ünal için Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Başkentte boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa...

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)
3
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı
4
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi
5
Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
6
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire