Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi

Başkentte boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürülen iki çocuk annesi Müesser Ünal'ın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze Töreni

Müesser Ünal için Sincan Çimşit Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ünal'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Çimşit Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Ünal'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Avukatın Açıklamaları

Sevil Güçük Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünal'ın iki yıldır H.Ü.'den boşanmaya çalıştığını ancak sürecin mal paylaşımı yüzünden çekişmeli ilerlediğini söyledi.

Yalçın, "Önceki haftalarda H.Ü. için uzaklaştırma kararı verildiğini" belirtti ve ardından şu ifadeleri kullandı: "Ancak uzaklaştırma kararı devam ederken iki gün önce sanığın kendisini takip ettiğini fark ettik. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunun ertesi günü işten çıktığı saatte, kendi evinin kapısının önünde, içeride kız çocuğu annesini beklerken, pompalı tüfekle iki el sıkmak suretiyle maalesef müvekkilimizi katletti."

Olay

Dün akşam Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi'ndeki bir sitede, boşanma aşamasındaki H.Ü.'nün silahla ateş ettiği eşi Müesser Ünal hayatını kaybetmiş, şüpheli olayın ardından gözaltına alınmıştı.

