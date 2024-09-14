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Başkentte Dünya İlk Yardım Günü Etkinliği

Ankara'da, ilk yardım bilgilerini artırmak için farkındalık etkinliği düzenlendi. Uzmanlar, hayat kurtaran teknikler hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 17:24
Başkentte Dünya İlk Yardım Günü Etkinliği

Ankara'da "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" Etkinliği

Ankara'da, Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından düzenlenen etkinlikte, "14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü" dolayısıyla halkın bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Kalp Masajı ve İlk Yardım Eğitimi

Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Çankaya Belediyesi, ASELSAN ve çeşitli özel sağlık kuruluşları işbirliği yaptı. Etkinliğin sloganı ise "1 An, 1 Hareket, 1 Hayat Kurtarabilir" olarak belirlendi. Katılımcılara, kalbi veya solunumu durmuş hastalar için, profesyonel yardım gelene kadar nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak öğretildi.

Uzman Görüşleri

TATD Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil, hastaneye ulaştırılan kalp durması vakalarının hayatta kalma oranının çok düşük olduğunu belirtti. Erbil, şöyle konuştu:

"Hastane dışında kalbi ve solunumu durmuş bir hastaya derhal kalp masajı yapılması, bu hastanın hayatta kalma şansını artırır. Dünyada bu konuda ortalama hayatta kalma oranı yüzde 30 iken, Türkiye'de sadece yüzde 3. Bu oranı yükseltmek için buradayız."

Farkındalığı Artırmak ve Eğitmek

Erbil, yürüttükleri çalışmanın önemine değinerek, "Çankaya Belediyesi'nin davetlisi olarak buradayız. ASELSAN, otomatik şok cihazlarını etkinliğe getirdi. Tüm sağlık kuruluşları burada destek vermekte. Bizim amacımız, toplumda ilk yardım bilincini artırmak ve hayatta kalma oranlarını yükseltmektir," dedi. Ayrıca, kalbi veya solunumu durmuş kişilere erken müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Doç. Dr. Erbil, erken kalp masajı uygulamak ve varsa otomatik şok cihazını kullanarak, hayat kurtarabileceğimizi, bu nedenle ilk yardım eğitimlerini almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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