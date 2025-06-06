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Başkentte Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Başkentte Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camilerinde Kurban Bayramı namazı kılındı, vatandaşlar bayramlaştı ve ikramlar yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 07:00
Başkentte Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Başkentte Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Başkent Ankara, Kurban Bayramı’na büyük bir coşku ile girdi. Sabaha erken saatlerde, çok sayıda vatandaş Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camilerinde bayram namazını kıldı. Şehrin dört bir yanından camilere koşan Ankaralılar, bayramın ruhunu birlikte yaşadı.

Namaz sırasında, cami avlularında da saf tutan vatandaşlar, muhteşem bir birliktelik örneği sergiledi. Farklı kültürlerden gelen Müslümanlar, geleneksel kıyafetleriyle bayram heyecanını artırırken, birçok aile çocuklarıyla birlikte bu manevi anı paylaştı.

Bayram Hutbesinde Önemli Hatırlatmalar

Bayram hutbesinde, kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiği üzerine önemli uyarılarda bulunuldu. Namaz ve hutbenin ardından edinilen duaların ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Cami avlularında, kutlamalara renk katmak amacıyla lokum ve çikolata gibi ikramlar sunuldu. Bayram, birlik ve beraberlik içinde güzel anılarla dolu geçirildi.

Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla Kocatepe Camisi'ne gelen vatandaşlar bayram namazını...

Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla Kocatepe Camisi'ne gelen vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla Kocatepe Camisi'ne gelen vatandaşlar bayram namazını...

Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla Kocatepe Camisi'ne gelen vatandaşlar bayram namazını kıldı.

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