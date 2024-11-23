Başkentte Mevsimin İlk Karı Düşmeye Başladı

Başkentte Mevsimin İlk Kar Yağışı

Başkentte, kışın gelişini müjdeleyen mevsimin ilk karı düştü. Çevre ilçelerde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de görülmeye başlandı.

Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Yağış, hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü saat 22.00 sıralarında da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Başkentliler, beyaz örtüyle kaplanan sokaklarda keyifli anlar geçiriyor.

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