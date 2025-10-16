Başkentte Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 21 Yaşındaki İbrahim İ. Hayatını Kaybetti

Kaza Çankaya Dikmen Caddesi'nde Gerçekleşti

Çankaya İlçesi Dikmen Caddesi üzerinde, 21 yaşındaki İbrahim İ. idaresindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle İbrahim İ. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

