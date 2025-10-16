Başkentte Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 21 Yaşındaki İbrahim İ. Hayatını Kaybetti

Çankaya Dikmen Caddesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 21 yaşındaki İbrahim İ. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 21:34
Başkentte Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 21 Yaşındaki İbrahim İ. Hayatını Kaybetti

Başkentte Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 21 Yaşındaki İbrahim İ. Hayatını Kaybetti

Kaza Çankaya Dikmen Caddesi'nde Gerçekleşti

Çankaya İlçesi Dikmen Caddesi üzerinde, 21 yaşındaki İbrahim İ. idaresindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle İbrahim İ. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

Başkentte otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Başkentte otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Trafik Kazası: Pikapta Sıkışan Sürücü UMKE ile Kurtarıldı
2
Avusturya Milli Günü Ankara'da Resepsiyonla Kutlandı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Başkentte Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 21 Yaşındaki İbrahim İ. Hayatını Kaybetti
5
Bursa'dan Gazze'ye 50 Milyon Lira: İnegöl Fabrikasından Kızılay'a Bağış
6
Bilecik'te Midibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?