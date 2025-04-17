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Başkentte 'Polis ve Ceza Hukuku Sempozyumu' Gerçekleştirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, hukuki bilgiye vurgu yaparak sempozyumda polisin sorunlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:08
Başkentte 'Polis ve Ceza Hukuku Sempozyumu' Gerçekleştirildi

Polis ve Ceza Hukuku Sempozyumu Başkent'te Düzenlendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Polisin en önemli ve en güçlü zırhı hukuki bilgisidir" diyerek, polislerin hukuka bağlı hareket etmelerinin önemini vurguladı. Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "Polis ve Ceza Hukuku Sempozyumu", iki gün boyunca devam edecek.

Hukuki Bilgi ve İşleyişin Önemi

Açılışta konuşan Sağlam, polislerin suçlulara müdahaleleri sonrası sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Yargının bu konuda daha hassas davranması gerekir" ifadesini kullandı. "Polisler lehine de 'yorum' yapmamız gerekir; ancak keyfiliğe meydan vermemeliyiz" şeklinde sözlerine ekledi.

Sempozyumun İçeriği ve Amaçları

Sağlam, sempozyumda uzman kişiler tarafından polisin zor ve silah kullanma yetkisi ile ilgili konuların, Türk hukuku ve uluslararası boyutlarıyla ele alınacağını belirtti. Ayrıca, yargı kararları ışığında uygulanma sorunlarının değerlendirileceğini ifade etti.

Önemli Çalışmalar ve İş Birlikleri

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yargıtay Başsavcılığı işbirliğiyle yapılan çalışmada, polisin silah kullanmasıyla ilgili karşılaştığı olayların incelendiğini belirten Sağlam, bu kapsamda 40’a yakın ceza genel kurul kararı tespit edildiğini ve sonuçların akademik öğrencilerle emniyet müdürlüklerine dağıtılacağını kaydetti.

TBBM'den Destek Mesajı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, polislerin devletin varlığının ve milletin birlik ve beraberliğinin garantisi olduğunu vurgulayarak, "Polis teşkilatımızın gösterdiği üstün gayret herkes tarafından takdirle karşılanmaktadır" dedi.

Uluslararası Görüşmeler ve Değerlendirmeler

Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı, Almanya Federal Polis Akademisi’ndeki görüşmelere değinerek, "Polisin zor ve silah kullanma yetkisi, sadece Türk hukuku açısından değil, uluslararası düzeyde de önemli bir sorun" dedi.

Polis Akademisi Başkanlığınca, Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Ali Birinci Kültür Merkezinde "Polis ve...

Polis Akademisi Başkanlığınca, Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Ali Birinci Kültür Merkezinde "Polis ve Ceza Hukuku Sempozyumu" düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, sempozyuma katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Polis Akademisi Başkanlığınca, Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Ali Birinci Kültür Merkezinde "Polis ve...

Polis Akademisi Başkanlığınca, Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Ali Birinci Kültür Merkezinde "Polis ve Ceza Hukuku Sempozyumu" düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, sempozyuma katılarak konuşma gerçekleştirdi.

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