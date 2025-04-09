Başkentte Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu Gerçekleşti

Sağlık-Sen ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılında Sağlık Okuryazarlığı, Bir Adım Ötesi Geliştirmeye Yönelik Müdahaleler Sempozyumu", Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyumda, sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar ele alındı.

Sağlık Okuryazarlığı Üzerine Vurgu

Sempozyumun açılışında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendika olarak sosyal, akademik ve teşkilatçılık alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirtti. Sağlık okuryazarlığının önemine dikkat çeken Doğan, "Sahada çalışan arkadaşlarımızın en çok sıkıntı çektiği konularından biri, acil servise gelen vatandaşların çoğunun kendini acil hasta zannetmesidir. Dizi ağrıyan da, dişi ağrıyan da acile gidiyor. Kalp krizi geçiren veya trafik kazası geçirenler de acile başvuruyor. Vatandaşımız en iyi hizmete layık," dedi.

Doğan, acil müdahale hizmeti gerektiren vatandaşların öncelikli olarak değerlendirilmeleri gerektiğine de vurgu yaptı. "Sağlık okuryazarlığına sahip bireyler, acil servise geldiklerinde önceliklerinin farkında olur ve sağlıkta şiddet olaylarını azaltabilir," ifadelerini kullandı.

Hedef: Bilinçli ve Sağlıklı Bir Toplum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, sempozyum ile toplumun daha bilinçli ve sağlıklı bir geleceğe adım atmasının amaçlandığını belirtti. Aydın, sağlık okuryazarlığının bireylerin sağlıkla ilgili bilgilere erişimini ve bu bilgileri kullanmasını içerdiğini ifade etti: "Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireylerden oluşur. Bireyler, doğru bilgiye ulaşabildiğinde ve bu bilgiyi eleştirel biçimde değerlendirdiğinde sağlıklı olabilirler."

Sağlık Okuryazarlığında Önemli Artış

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, 2024 yılı Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Atak, toplumda yeterli ve mükemmel düzeyde sağlık okuryazarlığı oranının, bir önceki araştırmada %31,1 iken, son araştırmada %46,1'e yükseldiğini bildirdi. "Yetersiz ve sınırlı okuryazarlık oranı ise %68,9'dan %53,9'a geriledi. Bu sonuç, yürütülen yoğun çabaların karşılığını bulduğunu gösteriyor," dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu da üniversitelerin topluma katkı sağlamanın önemini vurguladı ve katılımcılara teşekkür etti.

Sağlık-Sen ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde "Sağlıklı Türkiye Yüzyılında Sağlık Okuryazarlığı, Bir Adım Ötesi Geliştirmeye Yönelik Müdahaleler Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan (solda), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın (ortada) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz (sağda) de katıldı.

Sağlık-Sen ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde "Sağlıklı Türkiye Yüzyılında Sağlık Okuryazarlığı, Bir Adım Ötesi Geliştirmeye Yönelik Müdahaleler Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan (solda), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın (ortada) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz (sağda) de katıldı.