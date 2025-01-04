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Başkentte Sanat Dolu Bir Etkinlik: 'ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın' Sergisi Açıldı

Ali Teoman Germaner'in sanat eserleri CerModern'de sergilenen 'ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın' sergisi, 4 Ocak-30 Mart tarihleri arasında gezilebilir.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 22:04
Başkentte Sanat Dolu Bir Etkinlik: 'ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın' Sergisi Açıldı

Başkentte Sanat Dolu Bir Etkinlik: 'ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın' Sergisi Açıldı

Ali Teoman Germaner'in 1950'lerden bugüne kadar olan çalışmalarını bir araya getiren 'ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın' sergisi, CerModern'de ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü Burak Fidan'ın üstlendiği bu etkileyici sergide, Germaner'in zaman ve bellek üzerine düşünceleri, heykeller, resimler, baskılar ve özgün 'ALOŞNAME' desenleri ile multimedya yerleşimi eşliğinde sunuldu.

'ALOŞNAME' desenleri, sergi süresince Tanıl Bora, Nilüfer Erdem, Lale Müldür, Alexander Dawe, Birgül Oğuz, Celal Üster gibi farklı disiplinlerden konukların evlerinde sergilenecek.

Serginin açılışında konuşan CerModern Kültür ve Sanat Programları Direktörü Zihni Tümer, bu serginin şimdiye kadar gerçekleştirdikleri en kapsamlı sergi olduğunu belirterek, Ali Teoman Germaner'in sanatının, ALOŞ'un sanat hayatının özeti niteliğinde olduğunu ifade etti.

Tümer, serginin içerdiği eserlerin desen, yağlı boya, heykel ve gravürlerden oluştuğunu ve izleyicilere düşünsel bir yolculuk sunduğunu vurguladı.

Serginin adını açıklayan Tümer, 'Dün, bugün, yarın' temasının, geçmişte başlayan bir hikayenin bugünkü yorumunu ve geleceğe dair mesajlar taşıdığını vurguladı. Borges'in Ficciones eserinden esinlenerek oluşturulan bu üç katman, izleyicilere geçmiş ve gelecekle kurulacak bağlantıları vurgulamaktadır.

CerModern ana galerisinde açılan 'ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın' sergisi, 4 Ocak - 30 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ali Teoman Germaner'in 1950'lerden bugüne uzanan çalışmalarını bir araya getiren "ALOŞ: Dün...

Ali Teoman Germaner'in 1950'lerden bugüne uzanan çalışmalarını bir araya getiren "ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın" sergisi CerModern'de açıldı. Vatandaşlar, sergiyi ziyaret etti.

Ali Teoman Germaner'in 1950'lerden bugüne uzanan çalışmalarını bir araya getiren "ALOŞ: Dün...

Ali Teoman Germaner'in 1950'lerden bugüne uzanan çalışmalarını bir araya getiren "ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın" sergisi CerModern'de açıldı. Vatandaşlar, sergiyi ziyaret etti.

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