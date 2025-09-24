Başkentte taksiciye saldırı: 4 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte taksiciyi darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı

Olay ve soruşturma

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ankara Çevreyolu'nda, taksi şoförü M.C.D, cumartesi günü trafikte yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada 4 kişi tarafından darbedildi.

Taksi şoförünün şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.K, A.K, E.K. ve R.Y. olduğu belirlendi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldığı, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.