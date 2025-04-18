Başkentte 'Türkiye'nin Fikir Dergileri' Sempozyumu Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Dergicilik, bir toplumun fikir atlasını çizer. Bu yüzden her dergi, kendi döneminin aynasıdır," diyerek fikir dergilerinin önemine dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Entelektüel Bir Muhit Olarak Türkiye'nin Fikir Dergileri" sempozyumu ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi. Sempozyumda konuşan Yazgı, fikir dergilerini milletin vicdanı olarak nitelendirdi.

Yazgı, fikir dergilerinin sadece yazılı metinler değil, aynı zamanda çağın tanıkları olduğunu belirtti. "Fikir, bir milletin ruhudur. Düşünce ise o ruhun dışa vurum biçimidir. Fikir susarsa, toplum sağırlaşır," ifadeleriyle dergilerin toplum üzerindeki etkisini vurguladı.

Bakanlık olarak 2025'te halk kütüphanelerine gönderilmek üzere 284 çeşit süreli yayına abone olduklarını açıklayan Yazgı, edebiyat ve fikir dergilerine erişimi kolaylaştıracak projelerin son aşamasına gelindiğini sözlerine ekledi. "E-Dergim" isimli dijital uygulama ile bu dergilerin e-yayın platformunda yer alacağını duyurdu.

Dergicilik: Kültür ve Fikirlerin Gelişimi

Kadim Kültür Derneği Başkanı Serhat Buhari Baytekin, dergilerin yalnızca yazıların yayımlandığı yerler olmadığını, aynı zamanda fikirlerin yoğurulduğu entelektüel kervansaraylar olduğunu ifade etti. Baytekin, dergilerin geçmişle bağ kurmak adına önemli bir rol oynadığını belirtti.

Ancak, mevcut verilere göre, 2022 TÜİK verilerine göre gazete ve dergi sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık %10 azalarak 4 bin 48'e düştüğü kaydedildi. Dergilerin bu sayının %53,9'unu oluşturduğu bildirildi. Son 10 yılda dergi tirajlarında %50'ye varan düşüşler yaşandığı ifade edildi.

Baytekin, bu bağlamda fikir dergileri için bakanlıktan destek talep etti. Sempozyum, katılımcıların fuar alanındaki Dergi Tanıtım Günleri ve İlk Fikirler Sergisini gezmesiyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde "Entelektüel Bir Muhit Olarak Türkiye'nin Fikir Dergileri" sempozyumu düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sol 2), sempozyumun öncesinde fuar alanındaki Dergi Tanıtım Günleri ile İlk Fikirler Sergisi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde "Entelektüel Bir Muhit Olarak Türkiye'nin Fikir Dergileri" sempozyumu düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sol 2), sempozyumun öncesinde fuar alanındaki Dergi Tanıtım Günleri ile İlk Fikirler Sergisi'ni gezdi.