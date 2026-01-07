Başoğlu Kocaeli Esnaf Odası Başkanlığına Aday: "Esnafın Yalnızlığına Son Vereceğiz"

Hüseyin Başoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Aday Oldu

Adaylık açıklaması ve eleştiriler

Hüseyin Başoğlu, 11 Ocak’ta yapılacak genel kurul öncesinde Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Başoğlu, mevcut yönetimin esnafın sorunlarına çözüm üretmekte yetersiz kaldığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Basın toplantısında Başoğlu, saha çalışmaları sırasında üyelerden gelen tepkilere dikkat çekti ve odanın görevini tam anlamıyla yerine getirmediğini savundu. Başoğlu toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Son 3 aydır ekibimle birlikte sahadayız. Kapısını çaldığımız her esnafımızdan benzer bir sitem duyduk. Maalesef gördük ki bugün odamız, esnafı destekleyen bir kurum olmaktan çıkmış, sadece faaliyet belgesi veren bir makama dönmüştür. Esnafımızın sorunları görmezden gelinmiş, odası olan esnafımız, kendi çatısı altında hazin bir yalnızlığa itilmiştir. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle bağı kopan esnafımız, çözüm bulacağı yerde çaresiz bırakılmıştır."

Saha çalışmaları ve üyeler

Başoğlu, seçimde oy kullanacak 2 bin 905 üyeye hitap edeceklerini ve ekibiyle uzun süredir saha çalışması yürüttüklerini ifade etti. Ziyaretlerde esnafın mevcut yönetimle ilgili sitemlerini sıklıkla duyduklarını söyledi.

Vaatler: Destek, eğitim ve arabuluculuk

Başoğlu, oda faaliyetlerinin sadece evrak işlemleri ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı ve vaatlerini paylaştı. Konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Esnaf halkın kendisidir, sokağın sesidir. 5362 sayılı kanun bize sadece evrak işlerini değil, esnafın hakkını korumayı, haksız rekabeti önlemeyi ve esnafın yerel ekonomideki yerini güçlendirmeyi emreder. Biz eğitimden danışmanlığa, krediden arabuluculuğa kadar her alanda esnafımızın yanında olacağımız bir yönetim anlayışı vaat ediyoruz"

Mesaj: Birlikte güçlü şehir

Sahada gördükleri desteği değişim işareti olarak nitelendiren Başoğlu, kampanyasının amacını şöyle özetledi:

"Biz buraya sadece bir makama aday olmaya değil, esnafın hazin yalnızlığına son vermeye geldik. Sahada gördüğümüz o büyük destek değişim vaktinin geldiğinin en büyük kanıtıdır. Unutmayın; esnaf güçlü olursa şehir güçlü olur. Esnaf gülerse, halk güler. Ben ve ekip arkadaşlarım, Kocaeli esnafının gür sesi olmak için bu yola baş koyduk. İnanıyorum ki birlikte hareket edip, kararları ortak akılla verdiğimizde, daha güzel günler bizim olacaktır"

Başoğlunun açıklamaları, Kocaeli esnaf çevrelerinde dikkat çekti; adaylık süreci ve 11 Ocak’taki genel kurul öncesi kulisler hareketli görünüyor.

